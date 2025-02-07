Президент США Дональд Трамп під час щорічного Національного молитовного сніданку заявив, що у переговорах щодо миру в Україні є певний прогрес, пише Голос Америки.

Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні − подробиці

Національний молитовний сніданок − щорічна зустріч представників влади, громадських організацій, лідерів релігійних конфесій, бізнесу, з метою спільного обговорення важливих питань та молитви.

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Саме тоді американський лідер повідомив про певний прогрес у переговорах щодо миру в Україні.

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“Усі ці мільйони дітей…ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600 − 700 тисяч українців, молоді люди просто лежать на полі бою, мертві. Там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо, і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це”, − додав Трамп.

Стало відомо, коли спецпредставник Трампа прибуде до України

Візит спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога до Києва заплановано на 20 лютого.

Більше по темі ФАКТЧЕК: чи справді USAID фінансувало поїздки голлівудських зірок до України Чутки про те, що Бену Стіллеру, Анджеліні Джолі та іншим кінозіркам платили за поїздки в охоплену війною Україну коштом USAID, категорично заперечив сам Стіллер.

Раніше повідомлялося, що Келлог має прибути в Україну після 11 лютого. Президент Володимир Зеленський також заявляв про узгодження дат візиту з американською стороною.

Президент США доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів. Однак укладення угод із президентом Росії Владіміром Путіним буде складнішим, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

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Трамп обіцяв запровадити нові санкції проти Росії, якщо її президент Путін не погодиться на переговори щодо врегулювання війни в Україні.