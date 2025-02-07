Міністерство охорони здоров’я України та Медичні сили ЗСУ визначили порядок зняття бронювання з медиків для потреб армії.

Мобілізація медиків: як зніматимуть бронювання?

Зняття відбуватиметься за запитом Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо потреб у конкретних фахівцях.

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МОЗ разом з департаментами охорони здоров’я формуватиме списки необхідних фахівців.

Запити на зняття броні подаватимуть керівники медзакладів через портал “Дія”.

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Після зняття броні медиків будуть мобілізовувати до ЗСУ або інших військових формувань на медичні посади. Контракт з ними укладатиметься на один рік.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що рішення про зняття броні ухвалюватимуться з урахуванням реальних потреб армії та необхідності забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів.

Нагадаємо, що нещодавно уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 9 травня 2025 року.

6 листопада Президент України підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.

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Раніше Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.

Законодавчі акти “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№12151) підтримали 311 депутатів, а “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№12152) – 304.