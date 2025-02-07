Сирія готова дозволити Росії зберегти свої військові бази на узбережжі Середземного моря за умови, що будь-яка угода з Кремлем відповідатиме інтересам країни.

Про це заявив новий міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра в інтерв’ю виданню The Washington Post.

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Сирія готова зберегти російські бази, якщо це вигідно країні

На питання, чи буде дозволено Росії утримувати військово-морський порт в Тартусі та авіабазу Хмеймім в Латакії, Абу Касра відповів: “Так, якщо це буде вигідно для Сирії”.

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Міністр оборони утримався від прямого підтвердження того, чи порушувалося питання екстрадиції Асада під час зустрічі з російськими посадовцями наприкінці минулого місяця.

Проте він зазначив, що питання відповідальності Асада було порушено.

“Коли Башар Асад вирішив виїхати до Росії, він вважав, що нам не вдасться досягти з ними згоди. Можливо, відносини з ними будуть відновлені таким чином, щоб перш за все служити інтересам Сирії, а вже потім їхнім власним”, - зазначив Абу Касра.

За його словами, уряд в Дамаску розглядає можливість укладення оборонних угод з багатьма країнами та веде переговори щодо статусу американських і турецьких військових баз в Сирії.

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Нові військові угоди з Анкарою можуть передбачати скорочення або “перерозподіл” турецьких військ на території країни.

Абу Касра також додав, що питання збереження військової присутності США на північному сході країни “знаходиться на стадії обговорення”.

Американські війська вперше з’явилися в Сирії в 2015 році для боротьби з ІДІЛ, і наразі близько 2 000 американських військовослужбовців залишаються на північному сході та на півдні Сирії.

Міністр зазначив, що переговори з цього питання “затягнуться на деякий час між адміністрацією США та новим сирійським урядом”, додавши, що “всі очікували приходу Трампа до влади”.

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Росія вивела всі підводні човни зі своєї військово-морської бази в Тартусі

6 січня повідомлялося, що останні російські підводні човни покинули Середземне море після невдачі в Сирії.

Залишення порту Тартус може сигналізувати про повний вихід російських сил із Сирії після падіння підтримуваного Москвою режиму Асада в грудні.

23 січня після того, як сирійська влада змушувала російські військові кораблі більше тижня плавати колами біля берегів, їм дозволили зайти у порт Тартус.

Водночас колись потужна військова присутність Кремля в східному Середземномор’ї продовжує зменшуватися.