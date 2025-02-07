Дванадцять країн Європи звернулися до членів “Великої сімки” із закликом посилити дії для скорочення енергетичних доходів Росії.

Відповідний лист підписали представники Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Ірландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії та Швеції.

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Країни Європи закликають G7 посилити санкції проти енергосектору РФ

У спільному зверненні до країн “Великої сімки” (G7) міститься заклик до посилення заходів щодо зменшення доходів Росії від енергоносіїв, які вона використовує для фінансування своєї військової агресії в Україні.

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У заяві зазначається, що енергетичний сектор є основним джерелом доходів РФ, на який припадає третина її ВВП та дві третини експорту.

Автори звернення закликають країни “Великої сімки” зберегти діючою стелю цін на російську нафту як ефективний механізм зменшення доходів Москви.

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Крім того, вони пропонують запровадити додаткові санкції проти суден так званого “тіньового флоту”, який використовується для обходу обмежень, а також проти осіб та організацій, причетних до цього.

Окремо пропонується розглянути можливість посилення контролю за морськими перевезеннями російських товарів, що йдуть на експорт.

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«Росія використовує тіньовий флот для фінансування своєї військової машини. Судна тіньового флоту часто є старими і перебувають у поганому стані, створюючи ризики для довкілля, морської безпеки та безпеки в Європі й наших водах», - зазначається у заяві.

Допомога для України в межах G7 − що треба знати

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