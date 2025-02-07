За три роки війни в Україні Болгарія надала військової допомоги на суму близько 500 млн євро, пише Euractiv.

Скільки Болгарія заробила на війні в Україні?

“Допомагаючи Україні, ми фактично допомагаємо собі”, − пояснив міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов.

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Болгарія передає Україні стару військову техніку радянського виробництва і отримує за це компенсацію від союзників по НАТО та ЄС. Ці кошти Болгарія може використовувати для закупівлі нової зброї західного зразка.

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Наразі Болгарія вже отримала від Данії 174 млн євро компенсації. Очікується, що США та Єврокомісія виділять ще щонайменше 300 млн євро.

Ці доходи важливі для Болгарії, яка прагне скоротити дефіцит бюджету до 3% ВВП, щоб приєднатися до єврозони 1 січня 2026 року.

Болгарія є одним із найбільших виробників зброї радянського зразка, яка користується попитом в Україні. Болгарські заводи поступово переходять на виробництво озброєння за стандартами НАТО, але значна частина продукції досі виготовляється за радянськими стандартами і експортується до різних країн світу, включаючи Україну.

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Міноборони України запросило Болгарію доєднатися до коаліції з розмінування

Україна запросила Болгарію приєднатися до коаліції з розмінування під час перемовин заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца з тимчасово повіреним у справах Болгарії в Україні Ніколаєм Ненчевим.

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18 липня 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Україні.

7 серпня Кабінет міністрів Болгарії дав дозвіл на участь ЗС Болгарії в програмі НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпек.

Також тимчасовий уряд Болгарії продовжив до 4 березня 2025 року схему підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від війни.