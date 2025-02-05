Новий президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові довгостроково зайняти сектор Гази і створити там можливості для економічного розвитку, повідомляє Reuters.

США візьмуть під контроль Сектор Гази − подробиці

 “США візьмуть під контроль сектор Газа. Ми проведемо там роботу: розмінуємо територію, проведемо вирівнювання території та знесення зруйнованих будівель. Створимо економічний розвиток і безмежну кількість робочих місць і житла для людей у регіоні”, − пояснив Трамп.

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Він запропонував жителям Гази переїхати в одну з країн Близького Сходу, зокрема Єгипет і Йорданію.

“Вони там, оскільки у них немає альтернативи. Що у них є? Зараз це велика купа уламків”, − підсумував американськи президент.

За словами Трампа, Штати планують розвивати Сектор Газа, створювати там тисячі робочих місць.

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Потік прокремлівської дезінформації активізувався після замороження американських програм допомоги в усьому світі.

Трамп знову вивів США з Ради ООН із прав людини

Новий президент США Дональд Трамп вивів Штати з Ради ООН з прав людини і продовжив припинення фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

Дональд Трамп раніше призначив держсекретаря Марко Рубіо тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Раніше адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа призупинила надання всіх федеральних грантів та позик. Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

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