Латвія планує передати Україні 42 бронетранспортери Patria 6×6 у 2025 році.

Більшість з них будуть новими, пише LSM.lv, посилаючись Міністерство оборони Латвії.

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Україна отримає 42 БТР Patria від Латвії

Бронетранспортери вироблені латвійською компанією SIA Defence Partnership Latvia.

“Ми продовжуємо підтримувати Україну. Якщо дивитися на попередні роки, ми мали можливість надати підтримку з наших резервів. Але цього року ми вже бачимо, що нам потрібно інвестувати у фінансування і, по суті, також закуповувати зброю, яку ми також надаємо Україні”, − зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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Торік Латвія надала Україні військову допомогу на суму близько 100 млн євро. Аналогічний обсяг підтримки заплановано і на 2025 та 2026 роки.

БТР Patria: характеристики, озброєння

Patria AMV (Armored Modular Vehicle) − багатоцільова військова машина з колісною формулою 8×8, виробляється фінською оборонною компанією Patria.

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Головною особливістю AMV є його модульна конструкція, яка дозволяє встановлювати башти, озброєння, датчики або системи зв’язку на одній платформі. Існують проєкти для різних версій БТР (бронетранспортер) і БМП (бойова машина піхоти), версій зв’язку, санітарних машин та різних версій вогневої підтримки, озброєних великокаліберними мінометами та гарматними системами.

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Спочатку автомобіль був розроблений у варіантах 6×6, 8×8 і 10×10, але варіант 10×10 пізніше був відкинутий.

Латвія надіслала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва

Раніше Латвія в межах громадської ініціативи “Безпілотники для ЗСУ” передала Україні 100 FPV-дронів власного виробництва.

Кошти на закупівлю дронів були зібрані під час благодійної акції, організованої міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже.

Міністерство внутрішніх справ Латвії розробило поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури.

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А в грудні Латвія передала Україні гуманітарну допомогу у вигляді 612 конфіскованих автомобілів на 2,25 млн євро.