Кремль категорично відкидає будь-яке обговорення обміну територіями з Україною, заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю державному ЗМІ «РИА Новости».

Росія не розглядає обмін територіями з Україною – Пєсков

Його коментарі стали прямою відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна може запропонувати Росії частину захопленої нею Курської області в обмін на окуповані українські території.

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“Це неможливо. Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати питання обміну своєї території”, - заявив Пєсков.

Він також попередив, що українські сили в регіоні будуть витіснені силою.

«Українські підрозділи будуть вигнані з цієї території; всі, хто не буде знищений, будуть вигнані», - додав Пєсков.

Зеленський заявив The Guardian, що Україна запропонує територіальний обмін з Росією на будь-яких потенційних мирних переговорах. В інтерв’ю, опублікованому у вівторок, 11 лютого, він також попередив, що Європа сама не зможе підтримати військові зусилля Києва.

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Зеленський заявив, що запропонує Путіну землю, яку Україна захопила в Курській області Росії півроку тому.

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«Ми обміняємо одну територію на іншу», - сказав він, хоча і не уточнив, які саме території Україна хоче отримати в обмін.

“Не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає”, - додав Зеленський.

Росія стверджує, що анексувала п’ять українських регіонів - Крим у 2014 році та Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку області у 2022 році, хоча не має повного контролю над ними.

США готують пропозицію щодо припинення війни

Тим часом президент США Дональд Трамп підтвердив у понеділок, що незабаром відправить в Україну свого спеціального посланця Кіта Келлога, який розробить пропозицію щодо припинення війни.

Трамп наполягає на швидкому врегулюванні конфлікту, тоді як Зеленський наполягає на твердих гарантіях безпеки з боку Вашингтона як частині будь-якої угоди.

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Київ побоюється, що без твердих військових зобов’язань - таких як членство в НАТО або розгортання миротворчих сил - Росія може використати врегулювання як можливість перегрупуватися і розпочати новий наступ.

Однак під час останнього брифінгу державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на питання про можливі терміни завершення війни в Україні, заявив, що вони залишаються невизначеними.

Він зазначив, що війна, яка триває вже третій рік, є дуже складною і встановити конкретні часові рамки буде важко.

Рубіо зазначив, що США шукають рішення, яке забезпечить суверенітет України і запобіжить новому спалаху насильства в майбутньому.

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«Ми хочемо, щоб це закінчилося стабільно, тобто, щоб ми не повернулися сюди через два роки з новою війною, і щоб українці зберегли свій суверенітет і свою національну цілісність».

“Ми маємо справу з дуже сильними людьми. Українці багато чим пожертвували. Росіяни і Путін також вже багато чим пожертвували”, - сказав він.

Рубіо зазначив, що Трамп агітував за чесне і справедливе вирішення війни, але визнав, що досягнення цієї мети вимагатиме значних зусиль.

“Я оптимістично налаштований, що ми будемо працювати наполегливіше, ніж будь-яка інша адміністрація, щоб покласти цьому край. Президент зробив це своїм пріоритетом. Але це буде нелегко”.