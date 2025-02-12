28 лютого у Національному музеї історії України у Другій світовій війні в Києві відбудеться відкриття виставки FOR FREEDOM.

Це виставка, присвячена іноземним громадянам, які добровільно приєдналися до ЗСУ для боротьби проти російської агресії, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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FOR FREEDOM: виставка про героїв-іноземців

Проєкт є спільною ініціативою фонду R.T. Weatherman Foundation та Музею війни для вшанування мужності та відданості тих, хто залишив власну країну, щоб стати на захист свободи та демократичних цінностей разом з українським народом.

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Виставка FOR FREEDOM всебічно висвітлює міжнародну підтримку України, демонструючи різні аспекти допомоги − від збройної та гуманітарної допомоги, що надходить з різних країн світу, до особистого вибору кожного іноземного добровольця, який вирішив стати воїном української армії.

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Після звернення Президента України Володимира Зеленського 27 лютого 2022 року до іноземних громадян із закликом долучитися до Інтернаціонального легіону, тисячі людей з різних куточків світу протягом трьох років прибувають в Україну, щоб разом з українцями дати відсіч російському агресору.

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Як зазначили організатори, FOR FREEDOM розкриває мотивацію людей, які вирішили залишити все своє попереднє життя і стати частиною українського опору.

Бабин Яр і Одеський літературний музей відтепер перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО

Раніше ЮНЕСКО взяла під свою опіку Бабин Яр та Одеський літературний музей, включивши їх до списку об’єктів світової спадщини, що потребують особливого захисту.

Це рішення є результатом активної участі України у міжнародних зусиллях збереження культурної спадщини під час війни. Щодня пошкоджується понад один об’єкт культурної спадщини.

Внаслідок повномасштабної війни в Україні було зруйновано або пошкоджено понад 2156 об’єктів культурної інфраструктури.

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