Ілон Маск, власник платформи соціальних мереж X і нещодавно призначений спеціальним державним службовцем у неофіційному офісі DOGE Білого дому, сприяв поширенню неправдивих заяв про те, що уряд США контролює 90% українських ЗМІ.

Це твердження від 6 лютого з’явилося в інтерв’ю Оксани Романюк, директора Інституту масової інформації, на Громадському радіо.

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Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск жестикулює під час виступу на інавгураційному параді на арені Capitol One у Вашингтоні, округ Колумбія, 20 січня 2025 року. (Фото: ANGELA WEISS / AFP)

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Маск звинуватив США у контролі над українськими ЗМІ - як виник фейк

«Майже 90% українських медіа вижили завдяки грантам», - сказала Романюк під час дискусії, маючи на увазі різноманітні грантові джерела, які підтримували ЗМІ під час війни, а не конкретно фінансування чи контроль з боку США.

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Але її коментарі були швидко спотворені. Проросійський політичний аналітик Костянтин Бондаренко неправдиво заявив, що 90% українських ЗМІ перебувають під західним контролем завдяки грантовому фінансуванню.

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Це неправдиве твердження підхопило видання «Страна.ua», а згодом його процитував українсько-канадський професор політології Іван Качановський, відомий просуванням прокремлівських наративів.

«Качановський часто ділиться теоріями змови щодо протестів на Євромайдані та посилює прокремлівські наративи. Його твіт швидко набрав популярності серед англомовної аудиторії», - повідомило телебачення Торонто, інформує United24.

Ще більше плутанини додала неурядова організація «Репортери без кордонів», яка неправильно інтерпретувала коментарі Романюка у статті, яку WikiLeaks згодом опублікувала на X.

Пізніше Маск перепостив цю заяву, збільшивши її охоплення. Згодом «Репортери без кордонів» виправили статтю, уточнивши початковий намір Романюка.

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«Я мав на увазі всі види грантів, а не тільки американські... Дивно, як мої слова були спотворені», - сказав Романюк у відповідь на полеміку.

Пост Маска є лише останнім у серії оманливих або неправдивих коментарів, які він зробив щодо України. 9 лютого Маск закликав закрити фінансовані США інформаційні організації «Радіо Свобода» і «Голос Америки», заявивши, що ними керують «ліві радикальні божевільні».

Маск відповів на заяву колишнього спеціального представника Дональда Трампа Річарда Гренелла, який розкритикував фінансування платниками податків засобів масової інформації, що наймають «ультралівих активістів».

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«Голос Америки» був заснований у 1942 році для протидії нацистській пропаганді, спочатку він вів мовлення німецькою мовою, а потім перейшов на англійську, французьку та італійську. До кінця Другої світової війни вона вела мовлення 50 мовами, а її перша російськомовна програма вийшла в ефір у 1947 році. Радіо Свобода почало мовлення із Західної Німеччини в 1950 році, а російськомовна редакція з’явилася в 1953 році.

6 лютого Ілон Маск також просував фейкове відео, в якому стверджувалося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) фінансує голлівудських знаменитостей, щоб підвищити популярність президента України Володимира Зеленського.