Міністр оборони США Піт Хеґсет заявив, що США не виключають передачу ядерної зброї для України, повідомив він в інтерв’ю Breitbart News.

США можуть передати ядерну зброю Україні − подробиці

“Я тут не для того, щоб оголошувати щось відкрите або нерозглянуте. Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод”, − наголосив Хеґсет.

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За його словами, президент Дональд Трамп є єдиним, хто може визначати, “чи є простір для зміни позиції чи руху щодо будь-якої конкретної позиції”.

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Очільник міноборони Штатів допустив, що Україна зможе приєднатися до НАТО, але в майбутньому.

“Членство в НАТО було малоймовірним з огляду на реалії, де ми зараз. Ніхто не буде робити ставку на те, що трапиться через 25 років або будь-який певний період часу”, − підсумував Хеґсет.

Хеґсет назвав неповернення України до кордонів 2014 року “визнанням реалій”

Раніше Міністр оборони США заявляв, що мирні переговори щодо України мають базуватися на “визнанні реалій”, а не на прагненні повернути кордони станом на 2014 рік.

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За його словами, як президент України Володимир Зеленський, так і президент Росії Владімір Путін “розуміють реалії”. Хеґсет також вважає, що президент США Дональд Трамп, як досвідчений перемовник, також розуміє ситуацію.

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Президент США підтримав позицію Хеґсета, який називав членство України в НАТО нереалістичним результатом мирної угоди.

Міністр оборони України відреагував на таку заяву.