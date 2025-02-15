Президент України Володимир Зеленський заявив про план закінчити війну у 2025 році. 

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. 

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За словами глави держави, план полягає в тому, щоб тиснути на Росію, разом з партнерами готувати гарантії безпеки і досягти миру цього року.

Закінчення війни у 2025 році: план президента

Зеленський розповів, що Україна розробляє гарантії безпеки, які б хотіла отримати, і планує поділитися ними зі США. При цьому, Києву важливий спільний підхід до завершення війни, у тому числі із залученням європейських партнерів.

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Україна планує підготувати «всі ці речі» протягом наступних місяців, щоб поділитися ними з Дональдом Трампом.

«Щоб знайти час на наші спільні зустрічі, щоб розробити цей спільний план, покласти його на стіл Путіну і зробити все, про що каже президент Трамп. Він може накладати санкції чи тиснути будь-якими способами, у будь-якому випадку, як завгодно. І після цього припинити цю війну в 2025 році, досягти миру в Україні. Це наш план, те, чого ми дійсно хочемо, і те, що ми намагатимемося зробити», - цитує Зеленського Укрінформ.

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Зеленський закликав створити Збройні сили Європи

Під час свого виступу президент Володимир Зеленський закликав Європу створити власну армію. 

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«Нам потрібна своя армія, армія Європи. Я вірю, що прийшов час для створення Збройних сил Європи. Це не важче, ніж протистояти російській агресії», - сказав Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що Європа має стати самодостатньою, аби її майбутнє залежало тільки від рішень європейців.

Володимир Зеленський зауважив, що йдеться не лише про збільшення оборонних видатків, а й про людей та усвідомлення потреби захистити власний дім. 

«Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо основу для об’єднаної європейської військової сили», - сказав Зеленський. 

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