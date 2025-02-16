Українські військові звільнили село Піщане на Покровському напрямку.

Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телеканалу Київ 24. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Звільнення села Піщане біля Покровська

За словами речника, українські військові провели низку успішних контратак. 

«Вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь п’ять кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потиснені з ще деяких населених пунктів поруч», - повідомив Трегубов.

Advertisement

Він зазначив, що на Покровському напрямку відбувся певний «перелом». 

«Схоже, що саме на Покровському напрямку, обережно можна дуже сказати, певний перелом все ж таки відбувся», - додав Трегубов.

За його словами, на Покровському напрямку у російських окупантів були серйозні наміри, але вони зазнали дуже серйозних втрат.

РФ стягує сили для захоплення Покровська, - ISW
Більше по темі

РФ стягує сили для захоплення Покровська, - ISW

За даними аналітиків, росіяни передислоковують свої підрозділи, зокрема з Курахівського напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку 

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 261 бойове зіткнення.

Найбільше ворожих штурмів, як і в попередні дні, зафіксували на Покровському напрямку.

На цій ділянці фронту наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Advertisement

Тим часом аналітики ISW вважають, що російське командування може змінити пріоритет наступальних операцій навесні та влітку 2025 року з Покровська на Костянтинівку. 

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Донецьк
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці Росія
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці
Київ Пост
січ. 12
Сили оборони уразили російський пункт управління на Донеччині ВАЖЛИВО Донецьк
Сили оборони уразили російський пункт управління на Донеччині
Київ Пост
січ. 10
Сили оборони вдарили по російському командному пункту на Донеччині ВАЖЛИВО Донецьк
Сили оборони вдарили по російському командному пункту на Донеччині
Київ Пост
січ. 8
Бої за Курахове: Росія заявила про контроль над містом, у ЗСУ спростовують Росія
Бої за Курахове: Росія заявила про контроль над містом, у ЗСУ спростовують
Київ Пост
січ. 6
Читати далі
Унікальні ресурси і стратегічні підприємства – як росіяни розграбовують ТОТ України ЕКСКЛЮЗИВ Росія
Унікальні ресурси і стратегічні підприємства – як росіяни розграбовують ТОТ України
Сергій Костеж
лют. 6
Армія РФ посилила тиск на Велику Новосілку, - розвідка Британії Донецьк
Армія РФ посилила тиск на Велику Новосілку, - розвідка Британії
Київ Пост
січ. 19
РФ стягує сили для захоплення Покровська, - ISW Донецьк
РФ стягує сили для захоплення Покровська, - ISW
Київ Пост
січ. 19
У Торецьку окупанти маскуються під цивільних, - Сили оборони Донецьк
У Торецьку окупанти маскуються під цивільних, - Сили оборони
Київ Пост
січ. 12
" Попередній Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України
Далі » Російські спецслужби створили таємний підрозділ для диверсій у Європі, - WSJ