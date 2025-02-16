Українські військові звільнили село Піщане на Покровському напрямку.

Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телеканалу Київ 24.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Звільнення села Піщане біля Покровська

За словами речника, українські військові провели низку успішних контратак.

«Вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь п’ять кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потиснені з ще деяких населених пунктів поруч», - повідомив Трегубов.

Advertisement

Він зазначив, що на Покровському напрямку відбувся певний «перелом».

«Схоже, що саме на Покровському напрямку, обережно можна дуже сказати, певний перелом все ж таки відбувся», - додав Трегубов.

За його словами, на Покровському напрямку у російських окупантів були серйозні наміри, але вони зазнали дуже серйозних втрат.

Більше по темі РФ стягує сили для захоплення Покровська, - ISW За даними аналітиків, росіяни передислоковують свої підрозділи, зокрема з Курахівського напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 261 бойове зіткнення.

Найбільше ворожих штурмів, як і в попередні дні, зафіксували на Покровському напрямку.

На цій ділянці фронту наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Advertisement

Тим часом аналітики ISW вважають, що російське командування може змінити пріоритет наступальних операцій навесні та влітку 2025 року з Покровська на Костянтинівку.