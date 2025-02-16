Російські спецслужби створили таємний підрозділ, завданням якого є проведення диверсій і атак по всій Європі та в інших країнах, які Кремль вважає недружніми.

Про це з посиланням на представників західних розвідслужб повідомляє The Wall Street Journal.

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РФ створила таємний департамент для диверсій в Європі

Новий підрозділ, відомий західним розвідкам як Департамент спеціальних завдань (SSD), базується в штабі російської військової розвідки на околиці Москви.

За даними західних розвідслужб, він був створений у 2023 році у відповідь на підтримку України Заходом.

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«Росія вважає, що вона перебуває у конфлікті з тим, що називає «колективним Заходом», і діє відповідно, аж до погроз нам ядерною зброєю та збільшення своєї армії», - сказав виданню заступник помічника генсека НАТО з питань гібридної війни Джеймс Аппатурай.

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Вважається, що саме цей новий департамент стоїть за нещодавніми нападами у Європі, включаючи спробу вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї компанії Rheinmetall та встановлення запальних пристроїв на літаках, які використовуються транспортним гігантом DHL.

SSD об’єднав різні елементи російських спецслужб, перебрав деякі повноваження ФСБ і поглинув підрозділ 29155, який стоїть за отруєнням у 2018 році подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії.

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Новий шпигунський департамент Росії: завдання

За даними західної розвідки, SSD має три головні завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та установи, а також вербування і навчання іноземних агентів.

Вважається, що цей департамент намагається вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, та держав, які вважаються дружніми до Росії, таких як Сербія.

Департамент керує елітним центром спеціальних операцій, відомим як «Сенеж», де Росія тренує частину своїх спецпризначенців.

Керують діяльністю SSD генерал-полковник Андрій Авер’янов та його заступник генерал-лейтенант Іван Касьяненко.

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Першого, який отримав звання героя Росії за участь в окупації Криму, розшукує чеська поліція за підозрою в причетності до підриву складу боєприпасів у 2014 році, в результаті якого загинуло двоє людей.

Касьяненка вважають координатором операції з отруєння Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії у 2018 році, керівником таємних російських операцій у Європі, а також причетним до управління операціями ПВК “Вагнер” в Африці після вбивства її засновника Євгена Пригожина у 2023 році.

«За словами американських і європейських офіційних осіб, ворожа діяльність SSD досягла піку минулого літа, але останнім часом затихла. На їхню думку, це затишшя може мати на меті створення Москвою дипломатичного простору для переговорів з новою адміністрацією США», - пише The Wall Street Journal.