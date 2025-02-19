Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не відправлятиме в Україну сухопутні війська для бойових дій проти Росії, пише Liberation.

Чи відправлятиме Франція війська до України?

Серед рішень для гарантування безпеки України в межах можливої мирної угоди з РФ президент Франції зазначив, що його країна не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська”.

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“Потім відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність. Це те, що ми розглядаємо з британцями. І, по-третє, членство в НАТО”, − пояснив французький президент.

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Франція збирає чергову термінову зустріч для обговорення ситуації в Україні

Франція збирає другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та питань європейської безпеки.

Захід заплановано на сьогодні, 19 лютого. Цього разу до участі запрошено країни Європейського Союзу, які не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

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Серед запрошених країн: Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Президент Франції заявляв, що мир в Україні “повинен супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки”, після телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Дзвінок із Зеленським відбувся після того, як Макрон провів екстрену зустріч у Парижі з європейськими лідерами, щоб обговорити реакцію на різку зміну політики США щодо України