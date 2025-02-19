Литовське оборонне відомство повідомило про надання чергової військової допомоги Україні.
Допомога Україні від Литви - подробиці
«Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, включаючи вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання», - ідеться у повідомленні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У Міноборони Литви додали, що підтримують Україну «нині і назавжди».
🇱🇹🇺🇦 Lithuania has delivered a new support package to the Ukrainian Armed Forces, including trucks, thermal imaging sights and other essential equipment.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 19, 2025
We stand with Ukraine. Now and always. pic.twitter.com/8jTElt3foV
Литва може відправити в Україну інструкторів замість військових
18 лютого старша радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що Литва готова направити до України військових інструкторів для підготовки українських сил.
Вона додала, що поки Литва не розглядає можливість розміщення своїх військових у країні.
За її словами, перш ніж європейські країни ухвалять рішення про відправку миротворців, необхідно розробити механізм їхньої безпеки.
20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.
Українці в Чехії втратять тимчасовий захист після закінчення війни
Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках.
Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.