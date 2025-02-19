У Міноборони Литви додали, що підтримують Україну «нині і назавжди».

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«Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, включаючи вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання», - ідеться у повідомленні.

Литва може відправити в Україну інструкторів замість військових

18 лютого старша радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що Литва готова направити до України військових інструкторів для підготовки українських сил.

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Вона додала, що поки Литва не розглядає можливість розміщення своїх військових у країні.

За її словами, перш ніж європейські країни ухвалять рішення про відправку миротворців, необхідно розробити механізм їхньої безпеки.

20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.

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Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках.

Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.