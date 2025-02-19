Литовське оборонне відомство повідомило про надання чергової військової допомоги Україні.

Допомога Україні від Литви - подробиці

«Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги, включаючи вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання», - ідеться у повідомленні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Міноборони Литви додали, що підтримують Україну «нині і назавжди».

Литва може відправити в Україну інструкторів замість військових

18 лютого старша радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що Литва готова направити до України військових інструкторів для підготовки українських сил.

Advertisement

Вона додала, що поки Литва не розглядає можливість розміщення своїх військових у країні.

За її словами, перш ніж європейські країни ухвалять рішення про відправку миротворців, необхідно розробити механізм їхньої безпеки.

20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.

Українці в Чехії втратять тимчасовий захист після закінчення війни
Більше по темі

Українці в Чехії втратять тимчасовий захист після закінчення війни

Нині українські біженці перебувають у Чехії на підставі положення про тимчасовий захист, яке продовжується щороку.

Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках.

Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Європа
Макрон відмовився відправляти в Україну власні сухопутні війська Росія
Макрон відмовився відправляти в Україну власні сухопутні війська
Київ Пост
8г тому
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші США
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші
Київ Пост
8г тому
Посли ЄС схвалили 16-й пакет санкції проти Росії Росія
Посли ЄС схвалили 16-й пакет санкції проти Росії
За матеріалами Укрінформ
9г тому
“Не зливай Україну!” – тисячі американців вийшли на протест проти Трампа Путін
“Не зливай Україну!” – тисячі американців вийшли на протест проти Трампа
Кейті Лівінгстоун
10г тому
Читати далі
Чехія та Словаччина відкинули ідею відправки військ в Україну Росія
Чехія та Словаччина відкинули ідею відправки військ в Україну
Київ Пост
3г тому
Джонсон закликав Європу припинити скандали через заяви Трампа та допомогти Україні США
Джонсон закликав Європу припинити скандали через заяви Трампа та допомогти Україні
Київ Пост
4г тому
Українці в Чехії втратять тимчасовий захист після закінчення війни Європа
Українці в Чехії втратять тимчасовий захист після закінчення війни
Київ Пост
5г тому
Критичний момент для Європи США
ПОГЛЯД: Критичний момент для Європи
Юлія Мендель
7г тому
" Попередній Адміністрація Трампа призупинила розгляд заявок мігрантів, зокрема з України
Далі » Зеленський готовий оприлюднити проєкт угоди зі США про рідкісноземельні метали