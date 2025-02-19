Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий оприлюднити проєкт угоди зі США про рідкісноземельні метали, відзначивши, що поки цей документ «не є чітким» й не містить і слова про гарантії безпеки для України.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

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Україна готова оприлюдними проєкт угоди з США

«Документ був саме не чітким, він був чітким тільки в одному - 50% ми повинні віддати від всього того, що перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу.

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Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Я з повагою відношусь до США, і тому я сказав міністру фінансів США, що цей документ не готовий», - розповів Зеленський.

За його словами, у проєкті угоди «немає слова про гарантії безпеки», тож документ потребує суттєвого доопрацювання.

Більше по темі Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною Президент РФ позитивно оцінив переговори РФ та США, які відбулися у Ep-Pіяді.

Раніше під час цього ж спілкування з журналістами Зеленський зауважив, що на зброю для України за період повномасштабного вторгнення США виділили близько 67 млрд доларів, 31,5 млрд - це пряма фінансова допомога в бюджет.

«Були ще якісь окремі програми. Безумовно, вдячні за всі гуманітарні програми, але за це не можна нарахувати 500 млрд. Ось це все коштувало 500 млрд і поверніть нам 500 млрд мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова», - сказав він.

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Угода України та США - що відомо

17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість України в укладенні угоди зі США про спільне використання природних ресурсів, але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.

“Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі”, - зазначив Зеленський.

Раніше Україна завершила доопрацювання запропонованого США проєкту меморандуму про партнерство та передала його американській стороні.

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11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

Згодом Президент Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду про використання українських корисних копалин.

Пресконференція Зеленського 19 лютого - що варто знати

Сьогодні у Києві відбулася пресконференція Президента України Володимира Зеленського на тлі переговорів Росія та США, які були вчора.

Головні заяви Володимира Зеленського з пресконференції, зокрема про переговори США та РФ, військову допомогу, системи ППО, читайте тут.