Президент Франції Еммануель Макрон розповів результати другої термінової зустрічі щодо обговорення України та європейської безпеки 19 лютого.

Друга зустріч щодо безпеки Європи та України: що обговорили?

“Я мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина… Ми стоїмо поруч з Україною і будемо нести всю відповідальність за гарантування миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом”, − пояснив Макрон.

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За його словами, зусилля будуть продовжуватися відповідно до таких принципів миррного врегулювання:

  • Україна братиме активну участь у мирних процесах, її права повинні бути дотримані.
  • мир має бути тривалим і супроводжуватися гарантіями безпеки.
  • європейські проблеми повинні враховуватися під час прийняття рішень.

“Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи й кожної з наших країн. Рішення будуть ухвалені найближчими днями й тижнями”, − підсумував французький лідер.

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Франція збирала чергову термінову зустріч 

Раніше Kyiv Post повідомляв, що Франція збирає другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та питань європейської безпеки.

Цього разу до участі запрошено країни Європейського Союзу, які не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

Серед запрошених країн були: Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

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Ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном саміт європейських лідерів, який проходив у Парижі, зібрав керівників ЄС, генерального секретаря НАТО та лідерів семи європейських країн.

Макрон заявляв, що мир в Україні “повинен супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки”,

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