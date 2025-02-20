Президент Франції Еммануель Макрон розповів результати другої термінової зустрічі щодо обговорення України та європейської безпеки 19 лютого.

Друга зустріч щодо безпеки Європи та України: що обговорили?

“Я мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина… Ми стоїмо поруч з Україною і будемо нести всю відповідальність за гарантування миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом”, − пояснив Макрон.

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За його словами, зусилля будуть продовжуватися відповідно до таких принципів миррного врегулювання:

Україна братиме активну участь у мирних процесах, її права повинні бути дотримані.

мир має бути тривалим і супроводжуватися гарантіями безпеки.

європейські проблеми повинні враховуватися під час прийняття рішень.

“Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи й кожної з наших країн. Рішення будуть ухвалені найближчими днями й тижнями”, − підсумував французький лідер.