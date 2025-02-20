Президент Франції Еммануель Макрон розповів результати другої термінової зустрічі щодо обговорення України та європейської безпеки 19 лютого.
Друга зустріч щодо безпеки Європи та України: що обговорили?
“Я мав чергову тривалу розмову з кількома колегами з Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція Франції та її партнерів чітка і єдина… Ми стоїмо поруч з Україною і будемо нести всю відповідальність за гарантування миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом”, − пояснив Макрон.
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За його словами, зусилля будуть продовжуватися відповідно до таких принципів миррного врегулювання:
- Україна братиме активну участь у мирних процесах, її права повинні бути дотримані.
- мир має бути тривалим і супроводжуватися гарантіями безпеки.
- європейські проблеми повинні враховуватися під час прийняття рішень.
“Ми переконані в необхідності збільшення наших витрат на оборону і безпеку та посилення можливостей для Європи й кожної з наших країн. Рішення будуть ухвалені найближчими днями й тижнями”, − підсумував французький лідер.
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Je viens à nouveau d'avoir une longue conversation avec plusieurs collègues de l'Union européenne, ainsi que le Canada, l'Islande et la Norvège.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 19, 2025
La position de la France et de ses partenaires est claire et unie.
Nous souhaitons une paix en Ukraine qui soit durable et solide.… pic.twitter.com/W70hJyeyXV
Франція збирала чергову термінову зустріч
Раніше Kyiv Post повідомляв, що Франція збирає другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та питань європейської безпеки.
Цього разу до участі запрошено країни Європейського Союзу, які не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.
Серед запрошених країн були: Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.
Ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном саміт європейських лідерів, який проходив у Парижі, зібрав керівників ЄС, генерального секретаря НАТО та лідерів семи європейських країн.
Макрон заявляв, що мир в Україні “повинен супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки”,