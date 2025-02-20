20 лютого українці вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні.

До вшанування пам’яті доєдналися Президент України Зеленський, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) та Служба безпеки України (СБУ).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

Зеленський наголосив, що в ці дні 2014 року Росія розпочала перші кроки до окупації Криму.

Український лідер зазначив, що з того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх.

Advertisement

“Небесна Сотня. Герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення”, – наголосив президент Зеленський.

“20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі”, – зауважив президент.

Заміновані ГУР окуляри залишили російських операторів FPV-дронів без очей
Більше по темі

Заміновані ГУР окуляри залишили російських операторів FPV-дронів без очей

Прилади надійшли до російських підрозділів через волонтерські організації, які нічого не підозрювали.

День Героїв Небесної Сотні − що треба знати

Служба безпеки додала, що в цей день мільйони громадян вийшли на Майдан, щоб відстояти право України бути вільною.

“Вони знали, що їхній голос важливий і що їхня мужність – сильніша, ніж кулі. У тій боротьбі Герої Небесної Сотні віддали свої життя. І залишили по собі не тільки пам’ять, але віру, що світло завжди перемагає темряву”, – закцентувала СБУ.

Advertisement

ГУР зауважило, що Герої Небесної Сотні стали першими, хто в цьому столітті пішов на щиті з поля бою російсько-української війни.

“Саме герої Майдану здобули таку важливу перемогу, зруйнували плани москви та продемонстрували всьому світу міць нашої нації. Українці не відступили тоді, коли голіруч доводилося йти на добре озброєного ворога. Українці не відступлять і зараз, коли мають  запекле й загартоване військо, здатне протистояти будь-якому супротивнику”, – йдеться в повідомленні української розвідки.  

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Зеленський
Трамп знову розкритикував Зеленського та назвав його “диктатором без виборів” Путін
Трамп знову розкритикував Зеленського та назвав його “диктатором без виборів”
Київ Пост
3г тому
Зеленський анонсував зустріч із Келлоггом 20 лютого США
Зеленський анонсував зустріч із Келлоггом 20 лютого
Київ Пост
5г тому
Зеленський провів переговори з Марком Рютте: про що говорили? НАТО
Зеленський провів переговори з Марком Рютте: про що говорили?
Київ Пост
6г тому
Трамп назвав Зеленського диктатором і розкритикував витрати США на Україну США
Трамп назвав Зеленського диктатором і розкритикував витрати США на Україну
Київ Пост
20г тому
Читати далі
США можуть запропонувати Україні укласти спрощену угоду щодо корисних копалин США
США можуть запропонувати Україні укласти спрощену угоду щодо корисних копалин
Київ Пост
21хв тому
Удар у спину від «фіксерів» Путіна у Вашингтоні ВІД РЕДАКЦІЇЇ Путін
Удар у спину від «фіксерів» Путіна у Вашингтоні
Київ Пост
1г тому
Заміновані ГУР окуляри залишили російських операторів FPV-дронів без очей Росія
Заміновані ГУР окуляри залишили російських операторів FPV-дронів без очей
Катерина Захарченко
1г тому
Команда Трампа хоче позбутися Зеленського - The Economist США
Команда Трампа хоче позбутися Зеленського - The Economist
Київ Пост
2г тому
" Попередній Зеленський анонсував зустріч із Келлоггом 20 лютого
Далі » ФАКТЧЕК: Трамп звинувачує в початку війни Україну. Хто насправді винен?