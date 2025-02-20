20 лютого українці вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні.

До вшанування пам’яті доєдналися Президент України Зеленський, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) та Служба безпеки України (СБУ).

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Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

Зеленський наголосив, що в ці дні 2014 року Росія розпочала перші кроки до окупації Криму.

Український лідер зазначив, що з того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх.

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“Небесна Сотня. Герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення”, – наголосив президент Зеленський.

“20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі”, – зауважив президент.

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День Героїв Небесної Сотні − що треба знати

Служба безпеки додала, що в цей день мільйони громадян вийшли на Майдан, щоб відстояти право України бути вільною.

“Вони знали, що їхній голос важливий і що їхня мужність – сильніша, ніж кулі. У тій боротьбі Герої Небесної Сотні віддали свої життя. І залишили по собі не тільки пам’ять, але віру, що світло завжди перемагає темряву”, – закцентувала СБУ.

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ГУР зауважило, що Герої Небесної Сотні стали першими, хто в цьому столітті пішов на щиті з поля бою російсько-української війни.

“Саме герої Майдану здобули таку важливу перемогу, зруйнували плани москви та продемонстрували всьому світу міць нашої нації. Українці не відступили тоді, коли голіруч доводилося йти на добре озброєного ворога. Українці не відступлять і зараз, коли мають запекле й загартоване військо, здатне протистояти будь-якому супротивнику”, – йдеться в повідомленні української розвідки.