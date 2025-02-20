В ніч на 20 лютого РФ запустила по Україні 161 ударний безпілотник. Повітряні сили повідомили про збиття 80 дронів.

Атака на Україну 19-20 лютого − подробиці

За даними Повітряних сил, БпЛА летіли з Орла, Курська, Міллерово, Брянська, та Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Підтверджене збиття 161 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Росія також завдала удару 14 ракетами: крилатими − Х-101/Х-55см (із Волгоградської області), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичними − Іскандер-М/KN-23 (з Воронезької обл.). 

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Повітряні цілі збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 78 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Херсонщина, Одещина та Київщина.

ППО знищила 106 ворожих дронів, ще 56 − локаційно втрачені
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ППО знищила 106 ворожих дронів, ще 56 − локаційно втрачені

Внаслідок чергового нічного обстрілу постраждали 5 областей України.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої ночі ворог запустив по Україні 167 ударних дронів, з них вдалося збити 106, ще 56 були локаційно втрачені.

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В ніч проти 18 лютого Росія запустила по Україні 176 ударних БпЛА. ППО України збила 103 безпілотники, ще 67 БпЛА-імітаторів локаційно втрачені.

У ніч на 17 лютого на Україну налетіли 147 ударних БпЛА. Вдалося збити 83 БПЛА.

У ніч на 16 лютого війська РФ запустили по Україні 143 дрони. По Одещині окупанти вдарили двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. 

Українські військові збили 95 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще 46 − локаційно втрачені та не досягли цілей. 

Київ Пост
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