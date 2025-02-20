Президент США Дональд Трамп під час саміту Future Investment Initiative (FII) у Маямі розкритикував президента України Володимира Зеленського через те, що він нібито за три роки “не організував жодної зустрічі для початку мирних переговорів”.

Трамп назвав Зеленського “диктатором без виборів”

Трамп зазначив, що Зеленського розлютила відсутність запрошення в Саудівську Аравію.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Американський президент вкотре повторив, що лише його адміністрація може покласти край війні, і що “навіть Путін це визнав”.

Advertisement

“Не знаю, чого Зеленський хоче: щоб гроші продовжували надходити? Він розсердився, що в Саудівську Аравію його не запросили… Але він за три роки не організував жодної зустрічі, жодної телефонної розмови”, − наголосив лідер США.

Трамп додав, що український президент нібито “відмовляється організувати вибори” через невисокий рейтинг.

Більше по темі Удар у спину від «фіксерів» Путіна у Вашингтоні Оговтуючись від жорстких ударів адміністрації Трампа, який змовився з Кремлем, Україна і Європа дали зрозуміти, що не здадуться.

“Диктатор без виборів, Зеленський, краще хай рухається швидше. У нього скоро не залишиться країни. Треба діяти. Треба діяти швидко, бо ця війна йде у неправильному напрямку”, − додав він і заначив, що Україна нібито втратила у війні 700 тисяч військових, а Росія − 900 тисяч.

Advertisement

За словами республіканця, експрезидент США Джо Байден не намагався домогтися миру, а Європі це не вдалося, водночас Зеленський “хоче продовжувати отримувати вигоду з цієї ситуації”.

“Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна зруйнована, і мільйони людей загинули без потреби. Неможливо закінчити війну, якщо не розмовляти з обома сторонами. Вони не говорили три роки. Тож сподіваюся на швидке перемир’я та відновлення стабільності в Європі”, − підсумував Трамп.

Трамп розкритикував витрати США на Україну

Вчора Президент США розкритикував Президента України, назвавши його диктатором через нібито відмову від проведення виборів.

Трамп знову повторив свої заяви про низький рівень підтримки Зеленського серед українців. Раніше він заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”.

Advertisement

За його словами, без підтримки Америки та його особистої участі Президент України не зможе завершити конфлікт.

Крім того, Трамп додав, що США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж країни Європи, наголосивши, що європейські вкладення будуть повернуті, тоді як американські – ні.

Під час пресконференції Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо 4% довіри.