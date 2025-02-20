Наслідуючи приклад колишнього віце-президента Майка Пенса, член Палати представників від Нью-Йорка Майк Лоулер, член Палати представників від Небраски Дон Бейкон, сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем (сумнозвісний своєю непослідовністю та окозамилюванням щодо тактики президента США Дональда Трампа), а також інші республіканці вишикувалися перед мікрофонами в середу, щоб висловити зневагу й обурення заявами і діями президента щодо мирної угоди в Україні.

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Пенс, який порвав із Трампом після того, як його прихильники штурмували Капітолій після його програшу Байдену на виборах у 2020 році, виступив із публічними докорами, які звучать дедалі рідше тепер, коли вимальовується політика президента.

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«Пане президенте, Україна не «розпочинала» цю війну. Це Росія розпочала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів», –  написав Пенс на X.

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Деякі чиновники Держдепартаменту США проти того, аби адміністрація Трампа публічно заявляла про неможливість членства України у НАТО.

Того ж дня до нього приєдналися інші відомі представники Республіканської партії, в тому числі головний республіканець Сенату, лідер більшості Джон Тун: він не погодився з тим, що Трамп назвав Зеленського диктатором, і сказав, що «немає ніяких сумнівів, хто саме почав війну».

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У вівторок Трамп похвалив свою делегацію в Саудівській Аравії за зближення з Росією і заявив, що Україні «не слід було починати війну».

Відтоді посилилася реакція з боку авторитетних республіканців (на відміну від молодих членів Палати представників, особливо тих, хто завдячує своєю політичною кар’єрою лише Трампу). Багато консерваторів виступають на захист президента України Володимира Зеленського та солдатів, які загинули, захищаючи свою країну від неспровокованого вторгнення Росії.

Він робить Джеффрі Дамера схожим на матір Терезу
Сенатор Джон Кеннеді Респ., Луїзіана про Путіна

Сенатори Роджер Вікер (республіканець від штату Міссісіпі) і Джон Кеннеді (республіканець від штату Луїзіана) були одними з найвідвертіших у своїх виступах проти догідливих відносин адміністрації Трампа з Кремлем.

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На запитання CNN, чи можна довіряти російському автократу Владіміру Путіну в цих переговорах, Вікер відповів: «Путін – воєнний злочинець і повинен сидіти у в’язниці до скону».

«У цій війні є хороші і погані хлопці, і росіяни – погані хлопці», – сказав Вікер в інтерв’ю виданню Politico.

Минулого тижня сенатор Кеннеді навіть заявив, що новий міністр оборони Піт Хеґсет зробив «помилку новачка», заявивши, що для України нереально повернути собі території в межах кордонів до 2014 року:

«Владімір Путін – гангстер. Він гангстер з чорним серцем. У порівнянні з ним Джеффрі Дамер виглядає як Мати Тереза. (Дамер - відомий серійний вбивця і канібал). – У нього, як у Сталіна, смак до крові».

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Деякі консерватори висловлювалися більш виважено. На запитання, чи згоден він з Трампом, що Зеленський – диктатор, сенатор-республіканець від штату Міссурі Джош Хоулі відповів: «Я б так не сказав, [але] очевидно, що Україна повинна бути залучена до будь-якого остаточного врегулювання шляхом переговорів».

Цього тижня близько 10 республіканців у Конгресі виступили проти антиукраїнських висловів і прокремлівських тез Трампа. Лише трьох голосів  республіканців у Палаті представників (218-215) бракує для законодавчого засудження незліченної кількості політичних кроків і указів, які приголомшили членів Конгресу – як демократів, так і республіканців. Втім, демократи зазначають, що навіть останні скарги республіканців на «орвелівський» погляд Трампа на світ ні до чого не призведуть у законодавчому плані.

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«Вони можуть говорити пресі все, що завгодно, [але] врешті-решт вони нічого з цим не зроблять, бо кожного з них хвилюють наступні вибори», –  сказав колишній конгресмен від Нью-Йорка Мондер Джонс в інтерв’ю телеканалу CNN.

Трамп має багатий досвід у фінансовій та політичній підтримці республіканців, які зрештою займають місце тих, хто не відповідають його популістському ультраправому порядку денному.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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