Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм 20 лютого розпочинає в Києві обговорення з представниками української влади сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

Україна очікує $917,5 млн від МВФ − подробиці

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)”, − завила постійна представниця Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано.

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Представники Міжнародного валютного фонду зосередяться, зокрема, на питаннях фіскальної й монетарної політики, стійкості боргу та реформах урядування.

У разі успішного проходження Україною сьомого перегляду програми EFF до бюджету держави надійде $917,5 млн.

За майже два роки дії програми розширеного фінансування Україна успішно завершила вже шість переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до держбюджету України близько 9,8 млрд дол. США з передбачених програмою на 2023 - 2027 роки 15,5 млрд дол. США.

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Президент США Дональд Трамп посилив свою антиукраїнську і прокремлівську риторику після американо-російських переговорів у Саудівській Аравії.

У 2025 році планується залучити 2,7 млрд дол. США від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.

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Україна отримала від МВФ ще 1,1 млрд доларів

У грудні Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.

Це був шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Кошти від Міжнародного валютного фонду вже зараховані на українські рахунки і використовуються для фінансування найважливіших статей бюджету.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає новий транш кредиту від МВФ на 1,1 млрд доларів.

У МВФ зазначали, що економіка України залишається стійкою, а показники програми EFF, попри складні умови в країні, перебувають на високому рівні.

У Міністерстві фінансів додали, що МВФ підвищив прогноз економічного зростання на 2024 рік до 4%. 

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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