Україна очікує на продовження постачання винищувачі F-16 у цьому році.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

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«Небо над Україною має бути закритим і безпечним», - наголосив президент.

Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів: про що йшлося

Глава держави розповів, що під час розмови з прем’єр-міністром Нідерландів йшлося про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі.

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За словами Володимира Зеленського, Нідерланди поділяють нашу позицію - «нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи».

«Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи», - додав президент.

F-16 в Україні: що відомо

На початку лютого в Україну прибула нова партія сучасних винищувачів F-16 від Нідерландів. Перші літаки від цієї країни ми отримали у жовтні 2024 року. Решту пообіцяли відправити найближчими місяцями.

Більше по темі Трамп знову розкритикував Зеленського та назвав його “диктатором без виборів” Американський президент звинувачує Володимира Зеленського в тому, що за три роки той не організував жодної зустрічі для початку переговорів.

Водночас Данія вже передала Україні більшість обіцяних F-16.

Перші сучасні літаки F-16 Україна отримала влітку. У серпні це підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Британія допомагає українцям з тренуванням пілотів.

Початкову підготовку до F-16 у країні вже пройшли 200 льотчиків з України.