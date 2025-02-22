Україна очікує на продовження постачання винищувачі F-16 у цьому році. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. 

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«Небо над Україною має бути закритим і безпечним», - наголосив президент. 

Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів: про що йшлося 

Глава держави розповів, що під час розмови з прем’єр-міністром Нідерландів йшлося про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. 

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За словами Володимира Зеленського, Нідерланди поділяють нашу позицію - «нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи». 

«Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи», - додав президент. 

F-16 в Україні: що відомо 

На початку лютого в Україну прибула нова партія сучасних винищувачів F-16 від Нідерландів. Перші літаки від цієї країни ми отримали у жовтні 2024 року. Решту пообіцяли відправити найближчими місяцями. 

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Водночас Данія вже передала Україні більшість обіцяних F-16

Перші сучасні літаки F-16 Україна отримала влітку. У серпні це підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Британія допомагає українцям з тренуванням пілотів.

Початкову підготовку до F-16 у країні вже пройшли 200 льотчиків з України.

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