Президент США Дональд Трамп упевнений, що може домовитися про припинення вогню в Україні вже наступного тижня.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє Hill.

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Адміністрація Трампа назвала терміни припинення вогню в Україні

«Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цього конфлікту, щоб покласти йому край. Президент упевнений, що ми зможемо досягти цього вже цього (наступного - ред.) тижня», - сказала Лівітт.

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Видання зазначає, що коментарі Білого дому пролунали після того, як Дональд Трамп заявив, що Президент України «не має жодних козирних карт» та повинен залишатися поза переговорами між США та Росією.

Речниця Білого дому додала, що радник з питань нацбезпеки Майк Волтс працюватиме над угодою протягом вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент продовжує обговорювати з українською стороною угоду щодо мінеральних ресурсів.

Більше по темі Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

«Що стосується критично важливих корисних копалин, це вагома частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це відшкодує долари американських платників податків», - заявила Лівітт.

За її словами, це стане великим проєктом економічного партнерства між США й українським народом та дозволить українцям відновити країну після жорстокої війни.

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Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією

Президент Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів між делегаціями США і РФ. Вони мають зустрітися 25 лютого в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на заяву, яку опублікувала громадська мережа C-Span.

За словами глави Білого дому, перемовини відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Саме там тиждень тому відбулася перша зустріч американських і російських представників.

Тоді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони домовилися про досягнення трьох цілей:

відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві;

створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів в Україні;

вивчити можливість більш тісних відносин і економічного співробітництва.

Марко Рубіо вважає, що переговори поклали початок діалогу і попереду ще велика робота.

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Переговори Росії та США

Вперше делегації США та РФ зустрілися 18 лютого Ер-Ріяді.

Від Росії до Саудівської Аравії тоді приїхали міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента РФ Юрій Ушаков. США представляли держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф і радник з питань національної безпеки Майкл Волтц.

Марко Рубіо заявив, що зустріч з російськими чиновниками в Ер-Ріяді була першим кроком на довгому і важкому шляху до справедливого і довготривалого припинення війни в Україні.

На тлі перемовин РФ та США президент Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня.

«Не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови, нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Так як і для багатьох», - заявив Зеленський.

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У п’ятницю, 21 лютого, Дональд Трамп заявив, що президентам України та Росії доведеться зустрітися, щоб покласти край війні.

«Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.