Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не визнаватиме угоду, за якою Україна буде винна США 500 мільярдів доларів.

Про це він сказав під час пресконференції «Україна. Рік 2025».

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Україна не визнаватиме гранти як борги, - Зеленський

За словами президента, Україна отримала від Сполучених штатів 100 мільярдів доларів допомоги.

«Я знаю, що у нас було 100 (млрд доларів - ред.) і я не збираюся визнавати 500, хто б що не говорив», - зазначив Зеленський.

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Крім того, Володимир Зеленський переконаний, що Київ не повинен визнавати гранти як борги, які нібито потрібно повернути Вашингтону.

«Ми не маємо визнавати гранти як борги, подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і з Конгресом Сполучених Штатів Америки, я вдячний Конгресу, це була присутність двох партій і підтримка, підтримка грантів. Грант - це не є борг. Їм не потрібно віддавати борг. Може це не подобається і це несправедливо, може, я не знаю, але це і є угода, яка була раніше. Це грант», - пояснив глава держави.

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Варіанти угоди про рідкоземельні метали

Президент розповів, що США пропонували Україні кілька варіантів угоди про рідкісноземельні метали.

За словами Володимира Зеленського, у першому варіанті США хотіли отримати право на 50% запасів корисних копалин в Україні. Однак, там не було гарантій безпеки для України.

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«Ми не можемо просто ділити 50/50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити все 50/50 все те, що окуповано, ми вам допоможемо відновити, давайте ділити - це предметна розмова. Я не знаю за відсотки, але зрозуміло, що ви даєте», - сказав Зеленський.

У другому варіанті з’явилася пропозиція про створення фонду на 500 млрд доларів. І тоді, каже президент, стало зрозуміло, що йдеться по борг за надану Україні допомогу.

«Тоді стали зрозумілими всі меседжі, які йшли від США, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, бо фонд, куди йдуть гроші від видобутку, він на 100% належить США, це говорить про те, що це не ко-інвестиція, 500 млрд, тому що наповнюємо ми це від наших мінералів», - додав президент України.