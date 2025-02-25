Рада Безпеки ООН схвалила «нейтральну» резолюцію щодо України, запропоновану США, 10 голосами «за». Утримались 5 країн – Велика Британія, Франція, Данія, Греція і Словенія. Жодна країна не проголосувала проти.

Засідання відбулося ввечері 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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В ООН схвалили «нейтральну» резолюцію щодо України в річницю вторгнення РФ

Проєкт резолюції був представлений днем раніше на Генеральній асамблеї ООН і був прийнятий з трьома поправками, внесеними європейськими країнами. Ці поправки мали засудити російську агресію, але жодна з них не була прийнята Радою Безпеки – чи то через брак підтримки, чи через право вето Росії.

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Представниця США в ООН Лінда Томас Грінфілд назвала резолюцію символічним кроком, який «ставить нас на шлях до миру».

«Тепер Рада безпеки має використати її для побудови мирного майбутнього для України, Російської Федерації та міжнародної спільноти», – заявила Грінфілд.

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Представниця Великої Британії Барбара Вудворд, яка утрималась при голосуванні, заявила, що Рада безпеки повинна чітко усвідомлювати, що «Москва вирішила розпочати агресивну війну», і що «Рада повинна чітко заявити про це».

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Представник Росії Васілій Небензя, своєю чергою, назвав резолюцію «першою спробою отримати конструктивний і орієнтований на майбутнє продукт Ради». Він також вказав на «мілітаризовану Європу» як на «єдиного гравця», який бажає продовжувати війну.

За підсумками засідання Рада безпеки закликала до швидкого припинення війни і встановлення тривалого миру між Україною і Росією.

Напередодні Генеральна асамблея ООН проголосувала за дві окремі резолюції щодо України. Одна з них була запропонована Україною за підтримки Європейського Союзу, інша – Сполученими Штатами.

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Американська резолюція була більш нейтральною, не засуджувала Росію і не називала її агресором.

Після дискусій європейські країни наполягли на внесенні трьох поправок до проєкту, підтриманого США, які включали заміну терміну «конфлікт» на «повномасштабне вторгнення», підтвердження прихильності ООН до суверенітету України та розширення заклику до тривалого миру. У підсумку Генеральна асамблея ухвалила обидві резолюції.