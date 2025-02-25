Велика Британія та Європейський Союз ведуть дискусії щодо створення загальноєвропейського фінансового механізму для підтримки оборонних витрат, оскільки країни прагнуть зміцнити свої збройні сили.

Про це повідомило видання Financial Times.

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Велика Британія та ЄС обговорюють спільний фонд для оборони

“Це може бути як фонд, так і банк. Наприклад, ми розглядаємо концепцію Банку переозброєння”, - заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський.

За його словами, переговори з Великою Британією тривають вже кілька місяців, адже без її участі важко уявити ефективну європейську оборону.

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Канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз планує обговорити це питання з колегами-міністрами фінансів на зустрічі G20 в Кейптауні цього тижня.

У міністерстві фінансів країни зазначили, що Рівз “підніме питання фінансування оборони на обговорення з європейськими колегами”, однак підкреслили, що переговори знаходяться на початковій стадії.

Польща пропонує “банк переозброєння” для Європи: деталі плану

У коментарі для Bloomberg Анджей Доманський повідомив, що Польща, як країна, що головує в ЄС, наразі розробляє “комплексну концепцію” фінансування європейської оборони, яку вона представитиме найближчими тижнями.

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Він наголосив, що Європа потребує єдиної спільної інституції для фінансової підтримки своїх зусиль з переозброєння.

Питання колективних європейських витрат на оборону активно обговорювалося під час телефонних розмов між президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також між фон дер Ляєн і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Серед пропозицій, зокрема, колишній глава британського військового відомства Нік Картер запропонував створити “банк переозброєння”, що базуватиметься на моделі ЄБРР, який підтримував країни Центральної та Східної Європи після падіння “залізної завіси”.

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ЄС пом’якшує фіскальні правила для збільшення оборонних витрат

Лідери країн ЄС планують обговорити спільні оборонні потреби на зустрічі наприкінці березня.

ЄК нещодавно заявила, що частково пом’якшить фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам інвестувати в оборону, надаючи їм можливість брати кредити без порушення правил блоку.

Урсула фон дер Ляєн також висловила підтримку ідеї “загальноєвропейського фінансування” спільних оборонних проєктів і планує детально представити варіанти фінансування в березні.

Збільшення оборонних витрат стало пріоритетом для країн ЄС після того, як колишній президент США Дональд Трамп закликав союзників по НАТО збільшити витрати до 5% ВВП.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Польща збільшила свої військові витрати до понад 4% ВВП, що є одним із найвищих показників серед європейських союзників США.