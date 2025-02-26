«Це може тривати деякий час, можливо, поки ми не укладемо угоду з Росією. Послухайте, нам потрібно укласти угоду з Росією, інакше це буде продовжуватися», - сказав Трамп.

Під час пресконференції в Овальному кабінеті у вівторок журналіст запитав Трампа, чи «бойова техніка та боєприпаси» зі США будуть «продовжувати надходити в Україну і як довго це буде тривати», на що Трамп відповів, що це може тривати «деякий час».

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що засоби протиповітряної оборони - потенційно інша військова допомога - наразі не надходять в Україну, але він припустив, що ця допомога може бути «продовжена... можливо, доти, доки» не буде досягнута мирна угода з Росією .

Пізніше на пресконференції інший журналіст запитав, чи будуть доставлені в Україну системи протиповітряної оборони, на що Трамп відповів, що «зараз ми нічого не надаємо», після чого повторив, що США надали більше допомоги Європі на 350 мільярдів доларів, що суперечить офіційним американським даним.

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З моменту інавгурації Трампа 20 січня Вашингтон не оголошував про нові пакети військової допомоги Києву.

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Президент України Володимир Зеленський визнав, що відсутність підтримки США значно ускладнить ситуацію на полі бою.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить уряд США надавати Україні військову допомогу в рамках мирної угоди - як частину гарантій безпеки, - Трамп заявив, що в майбутньому «європейські країни будуть відповідальними» за надання військової допомоги Україні.

«Європейські країни будуть нести відповідальність. Ну, побачимо, зараз ми просто в процесі переговорів», - сказав він, додавши, що “загальна безпека для України” не буде проблемою, враховуючи, що є “багато людей, які хочуть це зробити”.

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«Я говорив про це з Росією, і вони, здається, не мають жодних проблем з цим [гарантіями безпеки для України]. Як тільки ми це зробимо, вони не повернуться [в Україну]», - сказав Трамп.

Трамп підтвердив, що Вашингтон і Київ «майже домовилися» про угоду щодо «рідкоземельних елементів» та інших питань.

Він сказав, що «чув», що президент України Зеленський приїде до Вашингтона в п’ятницю і підпише угоду.

«Я чув це, я чув, що він приїжджає в п’ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче [приїхати] і він захоче підписати [угоду про ресурси] разом. Я розумію, що це велика справа, дуже велика», - сказав Трамп.

У вівторок українські чиновники підтвердили, що Київ готовий підписати угоду зі США про розробку своїх надр.