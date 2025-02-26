Генеральна прокуратура Румунії 26 лютого проводить 47 обшуків у п’яти жудецях (округах) країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину, пише українська служба Радіо Свобода.

За інформацією видання, яке цитує румунську агенцію News.ro і румунську службу «Радіо Свобода», метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри, близького соратника проросійського політика, колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

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Наразі за даними медіа, які посилаються на судові джерела, Джорджеску вже затриманий поліцією, його доставили на допит до прокуратури.

Також відомо, політика, взагалі затримали за порушення правил дорожнього руху.

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«Радіо Свобода» також пише, у заяві прокуратури вказано, що обшуки відбуваються в жудецях Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж.

Зараз відомо, що об’єктами обшуків стали 27 фізичних осіб і чотири офіси, які належать юридичним особам.

Гораціу Потра – колишній ватажок румунських найманців, які воювали в Африці. На момент публікації новини румунській службі Радіо Свобода не вдалося зв’язатися з ним.

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У фейсбуці Келін Джорджеску звинуватив владу у «прагненні вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах».

Справа проти Джорджеску – що відомо

Українське медіа додає, обшуки відбуваються в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску.

Відомо, що він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить, в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів, це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом 6 грудня.

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У грудні 2024 року Генпрокуратура повідомила про початок розслідування за фактом оприлюднення спецслужбами інформації, але більше подробиць розслідування не повідомлялося до обшуків 26 лютого.

У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня 2024 року конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

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Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.