Українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.
Про це повідомили в Генеральному штабі.
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Удар по командному пункту росіян у Новогродівці
Під прицілом опинився командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.
У штабі зазначили, що ЗСУ завдали «високоточного повітряного удару» по скупченню окупантів, які зосередилися у місті Новогродівка Донецької області.
«Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку», - додали в штабі.
Удари ЗСУ по росіянах на Донеччині
Протягом цього тижня ЗСУ здійснили серію ударів по захоплених російськими загарбниками об’єктах в Донецькій області.
8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк.
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10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.