Українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.

Про це повідомили в Генеральному штабі.

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Удар по командному пункту росіян у Новогродівці

Під прицілом опинився командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

У штабі зазначили, що ЗСУ завдали «високоточного повітряного удару» по скупченню окупантів, які зосередилися у місті Новогродівка Донецької області.

«Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку», - додали в штабі.

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Удари ЗСУ по росіянах на Донеччині

Протягом цього тижня ЗСУ здійснили серію ударів по захоплених російськими загарбниками об’єктах в Донецькій області.

8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк.

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