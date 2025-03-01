У Вашингтоні президент Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою.
Глава держави подякував за підтримку в «цей непростий час» та допомогу.
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Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Президент наголосив - важливо, аби про Україну не забували у світі.
Адже українцям необхідна підтримка світової спільноти.
«Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Дякую, що ви так гідно представляєте в США нашу державу й наші інтереси. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені», - сказав Зеленський.
З українцями у Вашингтоні президент Володимир Зеленський говорив, зокрема, про допомогу з боку США та небайдужість американського народу, єдність із європейськими партнерами, а також роль української громади в підтримці нашої держави.
Президент України прибув до Британії
Візит Зеленського до США
28 лютого Володимир Зеленський прибув до США на зустріч із Дональдом Трампом. Очікувалося, що президенти проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.
Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.
Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.
Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін. Однак, наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче справедливого та тривалого миру. Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що президент України повинен попросити вибачення після того, як його зустріч з американським президентом переросла у «фіаско».
ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всієї військової допомоги Україні, що залишилася, після суперечки в Овальному кабінеті.
На тлі критики з боку команди Трампа, європейські політики виступили з підтримкою України.