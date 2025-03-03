У понеділок Франція заявила, що план одномісячного перемир’я між Росією та Україною стане перевіркою відданості Москви припиненню війни, яку вона розпочала вторгненням у 2022 році.

Наступного дня після того, як європейські лідери об’єдналися навколо України на саміті в Лондоні після сварки в Білому домі між Дональдом Трампом і президентом Володимиром Зеленським, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також попередив, що «лінія фронту в Україні продовжує наближатися до нас».

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив після переговорів у Лондоні, що Франція і Велика Британія пропонують місячне перемир’я в Україні «в повітрі, на морі та на об’єктах енергетичної інфраструктури», хоча воно, принаймні на початковому етапі, не поширюватиметься на наземні бойові дії.

Більше по темі Литва критикує відсутність країн Балтії на саміті лідерів у Лондоні Міністр закордонних справ Литви зазначив, що його країна відчує безпосередні наслідки будь-яких домовленостей щодо України.

Такий крок «дозволив би довести добру волю (президента Росії) Володимира Путіна, якщо він погодиться на перемир’я», - сказав Барро в інтерв’ю радіостанції France Inter.

«І саме тоді розпочнуться справжні мирні переговори. Ми хочемо міцного і довготривалого миру», - додав він.

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На початковому етапі це «спосіб перевірити, що Росія хоче закінчити цю війну», - сказав Барро, підкресливши, що під час перемир’я не передбачається виведення російських військ на місцях.

У той час як участь Макрона в Лондонському саміті, скликаному прем’єр-міністром Кейром Стармером, поставила франко-британську співпрацю в центр пошуку миру, міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що «не було досягнуто жодної домовленості про те, як має виглядати перемир’я».

«Але ми працюємо разом з Францією і нашими європейськими союзниками над тим, щоб зрозуміти, яким є шлях до того, як ... створити тривалий і міцний мир в Україні», - сказав Поллард в інтерв’ю радіостанції “Таймс”.

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Говорячи на умовах анонімності, представник уряду Великобританії додав: «На столі є різні варіанти, які підлягають подальшому обговоренню з США та європейськими партнерами, але місячне перемир’я не було узгоджено».

Фрідріх Мерц, правий політик, який має стати наступним канцлером Німеччини після виборів минулого місяця, тим часом подякував Стармеру за «ваше лідерство у встановленні тривалого і справедливого миру» в Україні.

«Ми повинні залишатися єдиними в нашій меті покласти край російській агресивній війні», - додав він в ефірі телеканалу X.

Відповідаючи на запитання телеканалу France Inter про те, як він реагує на звинувачення Трампа в тому, що Зеленський «грає в азартні ігри з Третьою світовою війною», Барро визнав небезпеку розповсюдження конфлікту.

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«Ніколи ще ризик війни в Європі, в Європейському Союзі не був таким високим... загроза все ближче до нас, лінія фронту все ближче до нас», - сказав він.

«Щоб покласти край російській агресії в Україні, ми хочемо, щоб США шляхом тиску змогли посадити Володимира Путіна за стіл переговорів і погодилися раз і назавжди покласти край його імперіалістичним амбіціям, які пересувають лінію фронту все ближче і ближче до наших домівок», - додав пан Барро.