Верховна Рада України опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу, подякувавши їм за постійну підтримку в один з “найскладніших періодів” в історії України.

“Вирішальне значення підтримки США серед інших партнерів у найскладніший для України час”, - йдеться у заяві.

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Від імені українського народу парламент висловлює “глибоку вдячність Президенту Дональду Трампу, Конгресу США та американському народу за тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”.

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Рада також визнає “пакети допомоги у сфері безпеки, надані Україні, які допомогли стабілізувати ситуацію на фронті”.

Документ описує “прагнення великого американського народу до всебічного відновлення глобального лідерства США” і називає його “нерозривно пов’язаним із захистом ідеалів свободи і демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах з союзниками і друзями”.

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Рішення Трампа заморозити військову допомогу Україні викликала потужну реакцію лідерів Заходу – вони попередили, що воно посилює Росію і загрожує глобальній безпеці.

Як зазначається у заяві, Україна прагне миру більше, ніж будь-хто інший.

“Український народ прагне миру більше, ніж будь-хто у світі, і вірить, що особиста роль Президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу”.

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Парламент вітає “ініціативи Трампа щодо запуску переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру”.

У заяві також міститься заклик до зміцнення партнерства між Україною та США, зокрема, у сфері розвідки критично важливих корисних копалин.

“Необхідність подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США”, - зазначається у зверненні.

У заяві підтверджується незалежність України. “Україна повинна залишатися незалежною і суверенною державою, а український народ - вільним і нескореним”.

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Звернення закінчується фінальним меседжем: “Разом ми сильніші!”

Звернення з’явилося після напруженої публічної конфронтації між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті в п’ятницю, після якої президент США перервав зустріч, заявивши, що український лідер “не готовий” до миру з Росією.

Спочатку був запланований офіційний візит Зеленського до Білого дому на 28 лютого, щоб завершити американо-українську угоду про спільне використання мінеральних ресурсів України, що є ключовим компонентом плану повоєнної відбудови за посередництва США.

Однак візит швидко перетворився на конфронтацію в Овальному кабінеті, де Трамп і віце-президент Джей-Ді Венс гнівно виступили проти Зеленського, звинувативши його у відсутності вдячності за підтримку США від початку повномасштабного вторгнення Росії три роки тому.

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