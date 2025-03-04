Американський мультимільярдер і один із найближчих союзників президента Трампа Ілон Маск заявив, що президенту України Володимиру Зеленському слід запропонувати «амністію» в нейтральній країні в обмін на «відновлення демократії в Україні».

На своїй платформі Х Маск поширив допис протрампівського блогера, який назвав Зеленського диктатором. Блогер стверджував, що Зеленський не зацікавлений у припиненні війни, оскільки це означатиме кінець його влади.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він припустив, що Зеленський програє на виборах, а його політичний опонент розпочне розслідування щодо ймовірного відмивання грошей, що може призвести до його ув’язнення. Блогер також звинуватив Зеленського в тому, що він жертвує життями українців заради збереження своєї влади, назвавши його диктатором.

«Ворог моїх друзів – тепер мій друг» – Частина ІІ
Більше по темі

«Ворог моїх друзів – тепер мій друг» – Частина ІІ

Заяви нової адміністрації США сигналізують про поглиблення трансатлантичної прірви у поглядах на російську загрозу та ризик ще глибшого суспільного розриву цінностей і природи демократії.

Ілон Маск, своєю чергою, додав до посту власний коментар, зазначивши: «Це правда. Як би це не було неприємно, Зеленському слід запропонувати якусь амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні».

Цим висловам передувала публічна сварка між Зеленським і Трампом, яка сталася в п’ятницю в Овальному кабінеті, після якої президент США перервав зустріч, заявивши, що український лідер «не готовий» до миру з Росією.

Advertisement

Офіційний візит Зеленського до Білого дому 28 лютого планувався для укладення американо-української угоди про спільне використання мінеральних ресурсів України, яка є ключовим компонентом плану післявоєнного відновлення за посередництва Трампа.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

Більше про США
Туск підтвердив призупинення військової допомоги США для України США
Туск підтвердив призупинення військової допомоги США для України
За матеріалами Укрінформ
10г тому
“Трамп відчинив двері навстіж для Путіна” – реакція світу на зупинку допомоги Україні США
“Трамп відчинив двері навстіж для Путіна” – реакція світу на зупинку допомоги Україні
Київ Пост
12г тому
Акторка з фільму «Убити Білла» почала промову з фрази «Слава Україні!» США
Акторка з фільму «Убити Білла» почала промову з фрази «Слава Україні!»
Київ Пост
13г тому
У зверненні Трампа до Конгресу може йтися й про зняття санкцій з Росії США
У зверненні Трампа до Конгресу може йтися й про зняття санкцій з Росії
Джон Моретті
13г тому
Читати далі
УККА закликає США підтримати Україну та повернутися до стратегії “мир через силу” США
УККА закликає США підтримати Україну та повернутися до стратегії “мир через силу”
Світовий Конґрес Українців
6г тому
Роботи українського виробництва будуть працювати у NASA США
Роботи українського виробництва будуть працювати у NASA
Київ Пост
6г тому
«Ворог моїх друзів – тепер мій друг» – Частина ІІ Путін
ПОГЛЯД: «Ворог моїх друзів – тепер мій друг» – Частина ІІ
Ганс Петтер Мідттун
7г тому
Президент України про зустріч у Білому домі: Україна готова сісти за стіл переговорів ВАЖЛИВО США
Президент України про зустріч у Білому домі: Україна готова сісти за стіл переговорів
Київ Пост
7г тому
" Попередній Акторка з фільму «Убити Білла» почала промову з фрази «Слава Україні!»
Далі » “Трамп відчинив двері навстіж для Путіна” – реакція світу на зупинку допомоги Україні