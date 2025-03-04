Американський мультимільярдер і один із найближчих союзників президента Трампа Ілон Маск заявив, що президенту України Володимиру Зеленському слід запропонувати «амністію» в нейтральній країні в обмін на «відновлення демократії в Україні».

На своїй платформі Х Маск поширив допис протрампівського блогера, який назвав Зеленського диктатором. Блогер стверджував, що Зеленський не зацікавлений у припиненні війни, оскільки це означатиме кінець його влади.

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Він припустив, що Зеленський програє на виборах, а його політичний опонент розпочне розслідування щодо ймовірного відмивання грошей, що може призвести до його ув’язнення. Блогер також звинуватив Зеленського в тому, що він жертвує життями українців заради збереження своєї влади, назвавши його диктатором.

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Ілон Маск, своєю чергою, додав до посту власний коментар, зазначивши: «Це правда. Як би це не було неприємно, Зеленському слід запропонувати якусь амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні».