Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив інформацію про призупинення військової допомоги США для України, бо призупинена діяльність хабу, який займається постачанням озброєння.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

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США припиняють допомогу Україні: Туск про наслідки для Європи

«Як ви знаєте (звернення до міністрів – ред.), сьогодні було оголошено рішення про призупинення американської допомоги Україні та, можливо, початок скасування американською стороною санкцій проти Росії. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Зрештою доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони»,- заявив Туск.

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Він зазначив, що це створює складну безпекову ситуацію для України, Європи та Польщі, яку необхідно вирішувати.

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Польський прем’єр нагадав, що нещодавно у Лондоні відбулася зустріч, під час якої більшість лідерів дійшли згоди щодо необхідності збільшення оборонних витрат та підтримки України.

Туск звернув увагу, що Єврокомісія також підготувала план переозброєння Європи, який дозволить збільшити оборонні витрати країн Спільноти.

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У цьому контексті Туск також зазначив, що уряд Польщі планує виділити 30 мільярдів злотих із Національного плану відновлення на зміцнення обороноздатності країни.

Трамп наказав припинити допомогу Україні - що відомо

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення всієї військової допомоги Україні.

Це сталося через кілька днів після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі відомо, постачання всієї наданої Україні зброїя, що наразі знаходяться поза межами України, також заморожене.

Це стосується як озброєння, що вже транспортується авіа- та морським шляхом, так і техніки, що очікує на перевезення у транзитних зонах, зокрема в Польщі. Виконання цього рішення Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету.

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Наразі незрозуміло, наскільки указ Трампа вплине на масштаби військової допомоги.

Коли він обійняв посаду президента, у його розпорядженні залишалося 3,85 млрд доларів, виділених попередньою адміністрацією в рамках спеціальних повноважень для військової підтримки союзників.