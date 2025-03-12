Незабаром збірна України з футболу зіграє проти команди з Бельгії за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Напередодні цієї визначної події Kyiv Post публікує цикл статей про футболістів та гру національної збірної України.

Анатолій Трубін - крутий український воротар, який був основним у донецькому “Шахтарі”, став таки для збірної України та португальської “Бенфіки”.

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Читайте на Kyiv Post про його шлях у професійному футболі, ставлення фанатів та важливість для збірної Анатолія Трубіна.

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Анатолій Трубін: біографія, перші кроки у футболі, цікаві факти

Анатолій Трубін народився 1 серпня 2001 року у Донецьку. Його першою футбольною командою була маріупольська «Азовсталь-2». У 2014 році воротар перейшов до молодіжної академії донецького «Шахтаря».

За першу команду гірників Трубін дебютував у 2019 році у поєдинку 31-го туру Прем’єр-ліги проти «Маріуполя», відігравши сухий матч.

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Анатолій Трубін. Фото: сайт ФК "Шахтар"

Одним з найяскравіших моментів у кар’єрі Анатолія Трубіна стала сенсаційна перемога «Шахтаря» над «Реалом» з рахунком 3:2 в рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2020 року. Після цього молодий воротар не пропустив жодного гола у двох матчах проти «Інтера».

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У футболці “Шахтаря” Трубін зіграв 94 матчі. З клубом він тричі ставав переможцем чемпіонату України (у 2019, 2020 та 2023 роках), а також здобув перемогу в Суперкубку України (у 2021 році).

Як Трубін грає за “Бенфіку”

У серпні 2023 року «Шахтар» та «Бенфіка» домовилися про трансферу голкіпера до португальського клубу.

Згідно з офіційним фінансовим звітом “Бенфіки” за сезон 2023/24, трансфер Анатолія Трубіна обійшовся клубу в 11,5 мільйонів євро. “Шахтар” отримає 40% від суми наступного продажу голкіпера.

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Воротар «Бенфіки», українець Анатолій Трубін (в центрі) не може врятувати м'яч, коли німецький півзахисник «Баварії» Джамал Мусіяла (ліворуч) забиває гол 1:0 під час Ліги чемпіонів УЄФА, матч ФК «Баварія» (Мюнхен) - SL «Бенфіка» (Мюнхен), 6 листопада 2024 року, Німеччина, південна Німеччина. Фото: Тобіас Шварц / AFP

Українець має контракт з «Бенфікою» до літа 2028 року. За «орлів» він вже провів 85 матчів у різних турнірах. Тренер команди Бруну Лаже довіряє Трубіну у матчах Ліги Чемпіонів та для відпочинку перед ними може залишати українця на лаві запасних у матчах місцевого чемпіонату.

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Зараз триває другий сезон Анатолія Трубіна у складі «Бенфіки». За даними Transfermarkt вартість гравця з €22 млн зросла до €25 млн.

Виступи Анатолія Трубіна за збірну України

Анатолій Трубін зіграв вже 19 матчів у футболці національної збірної України з футболу. На його рахунку шість сухих матчів.

У молодіжній збірній України захищав ворота 15 матчів, в юнацьких збірних - 16. За національну збірну Анатолі Трубін дебютував у кваліфікаційному раундів Чемпіонату світу з футболу 2022 року проти збірної Казахстану.

Максим Таловєров та Анатолій Трубін під час матчі збірної України з футболу. Фото: Дан Балашов/сайт УАФ

Як Анатолія Трубіна обізвали росіянином - скандал у ЗМІ

У листопаді 2024 року португальське видання A Bola ідентифікувало українця Анатолія Трубіна як росіянина в його інтерв’ю про єврокубковий матч “Баварія”- “Бенфіка”.

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Український воротар, який безумовно став героєм матчу, здійснивши 9 сейвів, відреагував на жахливу помилку журналістів у соцмережі.

Анатолій Трубін опублікував своє фото з українським прапором і підписом: “Для всіх ЗМІ: Я — українець.”

Цікавий кейс для португальських медійників — не знати національність одного з найкращих голкіперів власного чемпіону, який вже другий рік грає за лісабонську “Бенфіку” - один з провідних клубів країни.

Пізніше видання змінило guarda-redes russo (російський воротар) та guarda-redes ucraniano (український воротар).

Збірна України з футболу може вийти у вищий дивізіон Ліги націй

7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

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10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.

19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.

Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плейоф за вихід у дивізіон А.

Друге місце у таблиці дозволило українцям позмагатися за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.

22 листопада збірна України з футболу дізналася свого візаві у підвищенні у класі. 20 і 23 березня Україна зіграє проти Бельгії.

Матчі мають бути цікавими. Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії лише один раз, у груповому етапі Чемпіонату Європи.

Тоді команди зіграли внічию, цей результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.

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