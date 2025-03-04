Заступник міністра цифровізації Польщі Міхал Граматик заявив, що за кібератакою на Польське космічне агентство стоять сили зі сходу – з Росії чи Китаю, зазначив він в ефірі Rmf24.

Кібератака на космічне агентство Польщі: сліди ведуть до Росії або Китаю

За словами Граматики, сліди кібератаки ведуть у східному напрямку, додавши, що значна частина кіберзлочинів походить з Росії або Китаю.

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Він також повідомив, що наразі доступ до інтернету для Польського космічного агентства обмежено, а відновлення його нормального функціонування очікується протягом двох-трьох діб.

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Експерти з реагування на надзвичайні ситуації займаються з’ясуванням обставин інциденту.

Кібератака на Польську космічну агенцію - що відомо

3 березня віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про хакерський напад на Польське космічне агентство (POLSA).

За його словами, служби кібербезпеки виявили несанкціоноване проникнення в інформаційні системи агентства, після чого уражені ділянки мережі були захищені.

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Удар по ворогу порушив його систему управління, спричинивши хаос та проблеми з координацією дій десантників.

Гавковський зазначив, що польські команди реагування на кіберінциденти (CSIRT NASK та CSIRT MON) надали агентству необхідну технічну допомогу для відновлення його працездатності.

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Він зазначив, що тривають активні пошуки зловмисників, відповідальних за кібератаку.

У другій половині лютого на території західної та північної Польщі були виявлені уламки ракети Falcon 9 компанії SpaceX, запущеної 1 лютого з Каліфорнії.

Цей інцидент викликав суспільний резонанс, оскільки Польське космічне агентство (POLSA) не попередило органи національної безпеки про можливе падіння частин американської ракети на польську територію.

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