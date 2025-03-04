Заступник міністра цифровізації Польщі Міхал Граматик заявив, що за кібератакою на Польське космічне агентство стоять сили зі сходу – з Росії чи Китаю, зазначив він в ефірі Rmf24.

Кібератака на космічне агентство Польщі: сліди ведуть до Росії або Китаю

За словами Граматики, сліди кібератаки ведуть у східному напрямку, додавши, що значна частина кіберзлочинів походить з Росії або Китаю.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він також повідомив, що наразі доступ до інтернету для Польського космічного агентства обмежено, а відновлення його нормального функціонування очікується протягом двох-трьох діб.

Advertisement

Експерти з реагування на надзвичайні ситуації займаються з’ясуванням обставин інциденту.

Кібератака на Польську космічну агенцію - що відомо

3 березня віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про хакерський напад на Польське космічне агентство (POLSA).

За його словами, служби кібербезпеки виявили несанкціоноване проникнення в інформаційні системи агентства, після чого уражені ділянки мережі були захищені.

Більше по темі Сили оборони знищили командний пункт росіян на Донеччині Удар по ворогу порушив його систему управління, спричинивши хаос та проблеми з координацією дій десантників.

Гавковський зазначив, що польські команди реагування на кіберінциденти (CSIRT NASK та CSIRT MON) надали агентству необхідну технічну допомогу для відновлення його працездатності.

Advertisement

Він зазначив, що тривають активні пошуки зловмисників, відповідальних за кібератаку.

У другій половині лютого на території західної та північної Польщі були виявлені уламки ракети Falcon 9 компанії SpaceX, запущеної 1 лютого з Каліфорнії.

Цей інцидент викликав суспільний резонанс, оскільки Польське космічне агентство (POLSA) не попередило органи національної безпеки про можливе падіння частин американської ракети на польську територію.