Міністерство оборони України затвердило та внесло до арсеналу Збройних сил безпілотні авіакомплекси NORD українського виробництва.
Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
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Дрон NORD - що варто знати
NORD - це безпілотники, які
Вони оснащені сучасною системою керування, що гарантує стабільний зв’язок навіть в умовах активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби.
Дрони, виготовлені з карбонового волокна в різних розмірних варіантах, здатні розвивати швидкість до 150 км/год, несучи при цьому бойове навантаження вагою в кілька кілограмів.
Як нагадали в Міноборони виробникам ОВТ, корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки - за посиланням.
Український БпАК “Відьмак” допустили до використання у ЗСУ
Що ще допустили до використання у ЗСУ
27 лютого міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації універсальну наземну роботизовану систему “Гулівер”.
25 лютого до використання у ЗСУ допустили оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.
31 січня міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.
30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.
У 2024 році в Україні кодифікували близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва.
27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.
13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.