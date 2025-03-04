Міністерство оборони України затвердило та внесло до арсеналу Збройних сил безпілотні авіакомплекси NORD українського виробництва.

Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Дрон NORD - що варто знати

NORD - це безпілотники, які

Вони оснащені сучасною системою керування, що гарантує стабільний зв’язок навіть в умовах активного використання ворогом засобів радіоелектронної боротьби.

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Дрони, виготовлені з карбонового волокна в різних розмірних варіантах, здатні розвивати швидкість до 150 км/год, несучи при цьому бойове навантаження вагою в кілька кілограмів.

Як нагадали в Міноборони виробникам ОВТ, корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки - за посиланням.

Що ще допустили до використання у ЗСУ

27 лютого міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації універсальну наземну роботизовану систему “Гулівер”.

25 лютого до використання у ЗСУ допустили оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

31 січня міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

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30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.

У 2024 році в Україні кодифікували близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва.

27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.