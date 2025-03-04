3 березня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту російських окупантів у населеному пункті Калініна Донецької області.

Про повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

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Удар по окупантах: ЗСУ порушили систему управління ворога

«Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії», - ідеться у повідомленні.

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Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури.

«Ця операція — ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні Сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну», - наголосили в Генштабі.

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Удари ЗСУ по російських командних пунктах

28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських військових на тимчасово захопленій території Донецької області.

25 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно атакували будівлю, у якій був командно-спостережний пункт російської армії та місце для запуску безпілотників.

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31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ”.

12 січня українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.

10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.

8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк.