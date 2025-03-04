Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом відбулася не так, як очікувалося.
Попри це, він зазначив, що Україна залишається готовою якнайшвидше розпочати переговори та у будь-який момент підписати угоду щодо мінералів і безпеки.
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Зеленський про зустріч із Трампом: Україна готова до переговорів та угоди
«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними.
Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі», – зазначив Зеленський.
Він зауважив, що Україна прагне миру й розглядає цю угоду як важливий крок до посилення безпеки та отримання надійних гарантій. Він висловив сподівання, що вона діятиме ефективно.
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«Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру», – сказав Президент.
За його словами, Україна готова до швидких дій задля завершення війни.
Першими кроками можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі – припинення ракетних та дронових ударів, а також бомбардувань енергетичної та цивільної інфраструктури.
Також Україна готова до перемир’я на морі за умови, що Росія вчинить так само.
Після цього сторони мають оперативно пройти всі наступні етапи й разом із США укласти міцну та остаточну угоду.
Він наголосив, що цінує те, як багато США зробили, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність.
«І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні “джавеліни”. Ми вдячні за це», – зауважив Зеленський.
Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025
Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством…
Суперечка Зеленського і Трампа
27 лютого президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.
Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.
Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.
На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.
Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.
В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.
Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.
2 березня в коментарі британським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США.