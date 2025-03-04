Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом відбулася не так, як очікувалося.

Попри це, він зазначив, що Україна залишається готовою якнайшвидше розпочати переговори та у будь-який момент підписати угоду щодо мінералів і безпеки.

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Зеленський про зустріч із Трампом: Україна готова до переговорів та угоди

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними.

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Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі», – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Україна прагне миру й розглядає цю угоду як важливий крок до посилення безпеки та отримання надійних гарантій. Він висловив сподівання, що вона діятиме ефективно.

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«Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру», – сказав Президент.

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За його словами, Україна готова до швидких дій задля завершення війни.

Першими кроками можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі – припинення ракетних та дронових ударів, а також бомбардувань енергетичної та цивільної інфраструктури.

Також Україна готова до перемир’я на морі за умови, що Росія вчинить так само.

Після цього сторони мають оперативно пройти всі наступні етапи й разом із США укласти міцну та остаточну угоду.

Він наголосив, що цінує те, як багато США зробили, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність.

«І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні “джавеліни”. Ми вдячні за це», – зауважив Зеленський.