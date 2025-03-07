Президент США Дональд Трамп підтвердив, що тривають обговорення щодо збереження тимчасового статусу перебування в країні для українців, які виїхали через війну.

Питання залишається відкритим, повідомляє Reuters.

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Майбутнє українських біженців у США: заява Трампа

Трамп заявив, що розглядає можливість продовження або скасування чинного статусу українських громадян, які залишили батьківщину через війну.

“Ми не хочемо нікому нашкодити, це точно. Є люди, які вважають це правильним рішенням, а є ті, хто має іншу думку. Я прийму рішення вже досить скоро”, – зазначив він.

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Трамп хоче позбавити тимчасового правового статусу українців

6 березня Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком повідомлення про те, що адміністрація Трампа планує позбавити легального статусу 240 тисяч українських біженців.

Раніше Reuters писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно 240 тисяч українців, які виїхали з України через повномасштабну агресію Росії.

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«Очікується, що це рішення буде ухвалене вже у квітні, що стане значною зміною політики прийому українців, яка діяла за адміністрації президента Джо Байдена», — йдеться у матеріалі.

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Наслідком такого кроку може стати пришвидшена депортація українців.

За інформацією видання, рішення про скасування тимчасового захисту ухвалювалося ще до того, як 28 лютого відбулася суперечка між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.