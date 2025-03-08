Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка зустрінеться з американцями у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня. 

Переговори у Саудівській Аравії: склад української делегації

Офіційний Київ представлятимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. 

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Володимира Зеленського у цій групі не буде. 

За його словами, у понеділок, 10 березня, він планує зустрітися зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. 

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«Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою», - написав президент. 

Глава держави зазначив, що Україна налаштована на конструктив та сподівається обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

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«Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко й результативно», - додав Зеленський. 

Рубіо і Сибіга обговорили майбутню зустріч 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо обговорили майбутню зустріч делегацій у Саудівській Аравії. 

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Очільник українського МЗС повторив прагнення України до тривалого миру. Держсекретар США Марко Рубіо, у свою чергу, зазначив, що Дональд Трамп налаштований якнайшвидше зупинити війну. 

Напередодні у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Вашингтон ведуть інтенсивну роботу. 

«Тематика зрозуміла - мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно», - сказав глава держави. 

Американський президент Дональд Трамп вважає, що з Україною важче домовитися про припинення війни, ніж з Росією. Він і далі вірить, що Путін хоче миру, попри останні обстріли України. Глава Білого дому пояснив, що заморозив Україні військову допомогу, бо він не впевнений, що Київ хоче домовлятися про мир. 

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