Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка зустрінеться з американцями у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.
Переговори у Саудівській Аравії: склад української делегації
Офіційний Київ представлятимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
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Володимира Зеленського у цій групі не буде.
За його словами, у понеділок, 10 березня, він планує зустрітися зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії.
«Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою», - написав президент.
Глава держави зазначив, що Україна налаштована на конструктив та сподівається обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.
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«Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко й результативно», - додав Зеленський.
Сьогодні в Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Британії. Дуже продуктивно.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2025
Обговорили наші спільні кроки, які можуть наблизити мир і прискорити дипломатичну роботу. Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю…
Рубіо і Сибіга обговорили майбутню зустріч
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Марко Рубіо обговорили майбутню зустріч делегацій у Саудівській Аравії.
Очільник українського МЗС повторив прагнення України до тривалого миру. Держсекретар США Марко Рубіо, у свою чергу, зазначив, що Дональд Трамп налаштований якнайшвидше зупинити війну.
Напередодні у своєму зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Вашингтон ведуть інтенсивну роботу.
«Тематика зрозуміла - мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно», - сказав глава держави.
Американський президент Дональд Трамп вважає, що з Україною важче домовитися про припинення війни, ніж з Росією. Він і далі вірить, що Путін хоче миру, попри останні обстріли України. Глава Білого дому пояснив, що заморозив Україні військову допомогу, бо він не впевнений, що Київ хоче домовлятися про мир.