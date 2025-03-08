Президент Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка зустрінеться з американцями у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

Переговори у Саудівській Аравії: склад української делегації

Офіційний Київ представлятимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

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Володимира Зеленського у цій групі не буде.

За його словами, у понеділок, 10 березня, він планує зустрітися зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії.

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«Після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою», - написав президент.

Глава держави зазначив, що Україна налаштована на конструктив та сподівається обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

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«Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко й результативно», - додав Зеленський.