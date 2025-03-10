Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани зустрітися зі своїми європейськими партнерами, щоб обговорити можливість поширення французької ядерної парасольки на інші країни. Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу Франція залишилася в ньому єдиною ядерною країною. Європейська преса пише про “за” і “проти”.

Надійне стримування

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Ядерний експерт Бенуа Гремар пояснює в газеті The Conversation (Франція):

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«Як зазначив Макрон, Франція може відповісти розміщенням ядерної зброї в країнах Східної Європи, щоб зрештою замінити США. Ця французька ядерна парасолька надала би конкретної форми стратегічній автономії Європи з розміщенням винищувачів, здатних нести ядерну зброю. Це стало би знаком політичної солідарності в Європі, а також ускладнило би розрахунки Москви. Видима присутність цих літаків у Східній Європі могла б утримати Росію від нападу на тамтешні країни звичайними засобами, оскільки такий напад може спровокувати ядерну відповідь Франції від імені Європи».

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Життєво важливе послання Москві і Вашингтону

Німецька Süddeutsche Zeitung підкреслює важливість дискусії:

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«Ясно одне: швидкої і всеосяжної заміни американському захисному щиту не буде. Тим більше, що французька пропозиція піднімає безліч складних технічних і політичних питань і розчиниться в повітрі, якщо президентом стане Марін Ле Пен. У ці небезпечні часи було смертельно небезпечно створювати враження, що Європа впадає в стан шокового паралічу. Тому спільна ініціатива Мерца і Макрона є необхідним сигналом – як для Москви, так і для Вашингтона».

Крок за кроком

Aftonbladet (Швеція) вважає такі дискусії передчасними:

«США не вийшли з НАТО. Американські війська не виведені з Європи. І ми насправді не знаємо, чи відбудеться це взагалі. ... Наразі нашим найважливішим активом залишатиметься наша м’яка сила, тож захищаймо її. Очевидно, що м’яка сила має свої межі. І саме тому вирішальне значення має переозброєння, яке зараз відбувається на нашому континенті. Поки США залишаються в НАТО і готові виконувати свої зобов’язання, будь-яке переозброєння має бути зосереджене на звичайних збройних силах. Якщо США вийдуть з НАТО або почнуть вагатися щодо статті 5, ситуація зміниться. Але до цього ще не дійшло. Поки що».

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