Держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що Україна має поступитись територією в межах будь-якої угоди з Росією, пише The New York Times.

Заява Рубіо про потребу України в поступках Росії

Перед відправленням до Джидди, де відбудуться переговори між американськими та українськими чиновниками, Рубіо висловився про очікування від майбутніх переговорів. За його словами, Україна повинна буде піти на поступки щодо земель, захоплених Росією з 2014 року, як частина будь-якої угоди про припинення війни.

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“Найголовніше, з чим ми маємо поїхати звідси - це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі речі, як і росіянам доведеться піти на важкі речі, щоб припинити цей конфлікт або хоча б призупинити його в тій чи іншій формі”, − пояснив держсекретар США.

Водночас він відмовився розповісти про план потенційної угоди, але дав зрозуміти, що поступки обох сторін відіграватимуть головну роль.

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“Я думаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже складно в розумні строки змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році”, − наголосив він.

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Рубіо зауважив, що в майбутніх переговорах важливо визначити, чим Москва готова поступитися заради миру.

“Ми не знаємо, наскільки вони дійсно далекі один від одного”, − зазначив держсекретар.

Зустріч України та США у Саудівській Аравії: що відомо

З 10 до 12 березня державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит до Саудівської Аравії, де візьме участь у перемовинах з українською делегацією.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що зустріч української та американської делегацій запланована на вівторок, 11 березня.

Офіційний Київ представлятимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

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Володимира Зеленського у цій групі не буде.

У вівторок, 11 березня, українська команда матиме переговори з американцями.