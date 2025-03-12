Павло Паліса своєю чергою підтвердив у Facebook, що “безпекова допомога від США відновлена”.

“Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України”, – пояснив заступник голови польського Міноборони Павел Залевський.

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Про це повідомили Міністерство національної оборони Польщі та заступник голови Офісу Президента України (ОПУ) Павло Паліса.

Постачання американської зброї Україні через польський хаб у Жешуві (Ясьонка) відновлено.

США скасували паузу в обміні розвідданими та відновили допомогу Україні

За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Україна також висловила готовність прийняти американську пропозицію про негайне запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню з можливістю продовження за взаємною згодою.

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Ключовою умовою є одночасне виконання домовленостей Росією. США наголосили, що взаємність дій з боку РФ є вирішальним фактором для досягнення миру.

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.