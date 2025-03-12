Високопоставлені російські джерела, на які посилається Reuters, повідомили, що Росія обережно ставиться до пропозиції США про 30-денне припинення вогню в Україні, підтриманої Києвом. Москва наполягає, що будь-яка угода про завершення війни має враховувати її територіальні завоювання та “занепокоєння”.

РФ вимагає гарантій: реакція на пропозицію США про перемир’я в Україні

Одне з джерел Reuters зазначило, що Путіну буде складно погодитися на припинення вогню без ширших домовленостей і гарантій, оскільки, на його думку, Росія зараз має сильну позицію через окупацію українських територій. Джерело побоюється, що припинення вогню без гарантій послабить Росію і дасть Заходу привід для посилення тиску.

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Інше джерело назвало пропозицію про припинення вогню “пасткою” для Росії, підкресливши, що Путіну потрібні “конкретні гарантії” або “тверді обіцянки”.

Більше по темі Трамп відмовився від введення тарифів 50% мита на сталь і алюміній з Канади 1 лютого американський лідер оголосив, що запроваджує 25% мито на імпорт із Канади та Мексики.

Третє джерело вважає ситуацію не надто оптимістичною, оскільки США відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими, супроводивши це пропозицією про припинення вогню.

Кремль поки що утримується від офіційних коментарів щодо переговорів у Саудівській Аравії.

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Reuters нагадує грудневу заяву Путіна про те, що Росії потрібен “довгостроковий мир” із гарантіями, але як їх забезпечити – “складне питання”.

Україна погодилась на пропозицію США про 30-денне припинення вогню

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.

За результатами восьмигодинних переговорів між делегаціями України та США в Джидді (Саудівська Аравія) Офіс Президента України оприлюднив спільну заяву, в якій йдеться про готовність України прийняти американську пропозицію про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

Такий режим припинення вогню може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що обговорить питання припинення вогню з російським президентом Владіміром Путіним.

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За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.