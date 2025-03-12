Підписуйтесь на наш Viber-канал .

За її словами, це сталося за вказівкою президента Дональда Трампа. “Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до завершення кровопролитної війни в Україні”, - написала Габбард.

США припинили паузу в обміні розвідувальними даними з Україною. Про це повідомила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард у соцмережі X.

Maxar відновив Україні доступ до супутникових зображень

Українські користувачі знову мають доступ до супутникових зображень від американської компанії Maxar Technologies, пише “Мілітарний”.

Advertisement

Відновлення доступу відбувається в рамках програми уряду США Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), яка надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних на замовлення американського уряду.

За даними “Мілітарного”, користувачі GEGD в Україні вже почали отримувати листи від Maxar з повідомленням про відновлення доступу.

Більше по темі USAID розірвало угоду про внесок до Фонду підтримки енергетики України 10 березня США офіційно закрили 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які не сприяють національним інтересам США.

США скасували паузу в обміні розвідданими та відновили допомогу Україні

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.

Перший раунд перемовин присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі.

За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Advertisement

Ключовою умовою є одночасне виконання домовленостей Росією. США наголосили, що взаємність дій з боку РФ є вирішальним фактором для досягнення миру.