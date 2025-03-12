США припинили паузу в обміні розвідувальними даними з Україною. Про це повідомила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард у соцмережі X.
США відновили обмін розвідданими з Україною – Габбард
За її словами, це сталося за вказівкою президента Дональда Трампа. “Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до завершення кровопролитної війни в Україні”, - написала Габбард.
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Because of @POTUS leadership, we are one significant step closer to ending the bloody war in Ukraine. Per the President's direction, the pause on intelligence sharing with Ukraine has ended.— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) March 12, 2025
Maxar відновив Україні доступ до супутникових зображень
Українські користувачі знову мають доступ до супутникових зображень від американської компанії Maxar Technologies, пише “Мілітарний”.
Відновлення доступу відбувається в рамках програми уряду США Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), яка надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних на замовлення американського уряду.
За даними “Мілітарного”, користувачі GEGD в Україні вже почали отримувати листи від Maxar з повідомленням про відновлення доступу.
USAID розірвало угоду про внесок до Фонду підтримки енергетики України
США скасували паузу в обміні розвідданими та відновили допомогу Україні
11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.
Перший раунд перемовин присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі.
За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.
Ключовою умовою є одночасне виконання домовленостей Росією. США наголосили, що взаємність дій з боку РФ є вирішальним фактором для досягнення миру.