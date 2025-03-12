Дефіцит федерального бюджету Росії стрімко зростає через витрати на війну: за перші два місяці року витрачено понад 8 трильйонів рублів (90 мільярдів доларів США).

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

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РФ витратила на війну 8 трлн рублів за 2 місяці

“Доходи при цьому не перекривають витрати – за місяць дефіцит бюджету досяг 1,3% ВВП, що вдвічі більше запланованого на весь рік”, – зазначає ЦПД.

Причиною такого зростання дефіциту називають авансування військових замовлень. Російська влада запевняє, що ситуація вирівняється, проте аналітики великих російських корпорацій прогнозують вищий річний дефіцит.

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ЦПД підкреслює, що, незважаючи на заяви Кремля про здатність вести війну “нескінченно довго”, дефіцит бюджету вказує на серйозні проблеми в економіці РФ.

У Європі можуть арештувати ще €200 млрд заморожених російських активів

Франція, Німеччина та Британія обмірковують можливість використання арешту понад €200 млрд заморожених активів РФ для стимулювання переговорів щодо завершення війни в Україні.

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Росія заявляє, що її війська увійшли в Суджу Курської області, але в українському Генштабі це не підтверджують, заявивши, що наразі не володіють інформацією про ситуацію.

Країни обговорюють, яким чином російські активи можуть бути використані для надання Україні гарантій безпеки в межх розробки плану майбутньої мирної угоди.

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Перед зустріччю з Володимиром Зеленським та самітом у Лондоні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови не розкривають. 

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер анонсував, що Велика Британія та Франція разом з Україною підготують план припинення вогню, який потім представлять США. Він не виключає, що до розробки можуть долучитися ще одна або дві країни. 

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