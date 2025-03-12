Українські війська, ймовірно, відходять з Курської області.  Суспільне повідомило, що російські війська увійшли до міста Суджа в Курській області Росії, де тривають бої. Це відбувається в той час, коли російські війська встановлюють вогневий контроль над дорогою Юнаківка-Суджа, ключовим маршрутом постачання з Сум.

Кілька прокремлівських пропагандистських каналів поширили відео, на якому нібито показані російські солдати в центрі міста. Зображення на відео візуально нагадує Радянську площу (Суджі - ред.). Однак час і дата зйомки залишаються невідомими.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Kyiv Post звернувся за коментарем до Генерального штабу України. Офіційні особи заявили, що «наразі ми не володіємо інформацією про оперативну ситуацію», але пообіцяли надати оновлену інформацію, як тільки з’являться подробиці.

Зустріч у Джидді не дала РФ зіпсувати відносини між США та Україною, - Зеленський
Більше по темі

Зустріч у Джидді не дала РФ зіпсувати відносини між США та Україною, - Зеленський

Головні заяви Володимира Зеленського з брифінгу 12 березня 2025 року: про Росію, переговори з США, угоду про копалини та Курську спецоперацію.

Два тижні тому елітний російський підрозділ безпілотників порушив українські лінії постачання. За повідомленням Forbes, 25 лютого серія точних ударів знищила десятки транспортних засобів вздовж головної дороги до Суджі, головної бази 10-тисячного українського угруповання. Це угруповання контролювало значну, хоча і швидко скорочувану, територію західної Курської області Росії.

Advertisement

За даними російських військових, за останні 24 години Росія досягла значних успіхів у Курській області, відвоювавши п’ять сіл, які раніше утримувалися українськими військами, повідомляє AFP.

Бої в Курській області - що відомо

Київ розпочав несподіваний наступ на Курську область у серпні, але поступово втрачає позиції, оскільки Москва постійно розгортає тисячі підрозділів підкріплень, зокрема, північнокорейських солдатів. За словами військових блогерів, Україна ризикує повністю втратити контроль над прикордонним регіоном, поступившись десятками квадратних кілометрів за останні шість днів.

Advertisement

Командувач української армії Олександр Сирський у своїй заяві, зробленій пізно ввечері в понеділок після відвідин штабу Курського напрямку, підтвердив відступ українських військ з деяких позицій, але заявив про дотримання дисципліни під час відходу.

За його словами, російські війська зазнали значних втрат, залишивши за собою низку зруйнованих сіл, а українська оборона залишається міцною і боєздатною.

У вівторок підконтрольні Кремлю інформаційні платформи заявили про велику перемогу на Курському напрямку, випустивши бліц-повідомлення про нагородження медалями за героїзм і зображення прапорів Російської Федерації, піднятих у нещодавно звільнених селах.

У вівторок міністерство оборони Росії заявило, що внаслідок тижневого наступу на утримувану Україною територію Росії до вівторка були “звільнені” 12 населених пунктів (Агроном, Богданівка, Бондарівка, Дмитрюков, Зазулівка, Івашковський, Колмаков, Кубаткін, Мартинівка, Михайлівка, Правда, Південний) і повернуто під контроль Кремля понад 100 квадратних кілометрів (38,6 квадратних миль) території Курської області Росії.

Advertisement
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

ПОПУЛЯРНІ
“Це як павуче лігво, з дронами повсюди”. Що відбувається в Курській області?
Сергій Костеж
бер. 5
Товарообіг Росії та Китаю з початку року знизився на понад $34 млрд
Київ Пост
бер. 7
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
1д тому
СБУ викрила «крота» ФСБ у Держкосмосі
Київ Пост
бер. 8
Більше про Курськ
Кремль оголосив про велику перемогу на Курщині, начальник Генштабу ЗС РФ роздає медалі Росія
Кремль оголосив про велику перемогу на Курщині, начальник Генштабу ЗС РФ роздає медалі
Стефан Коршак
10г тому
Хроніка війни в Україні. 12 березня: Росія найбільше тисне на Покровському напрямку Росія
Хроніка війни в Україні. 12 березня: Росія найбільше тисне на Покровському напрямку
Тимур Дубовик
13г тому
ЗСУ показали як нищать росіян, що йшли по газопроводу до Суджі Росія
ЗСУ показали як нищать росіян, що йшли по газопроводу до Суджі
Київ Пост
бер. 9
Масового прориву кордону військами РФ на Сумщині немає, - ЦПД Курськ
Масового прориву кордону військами РФ на Сумщині немає, - ЦПД
Київ Пост
бер. 8
Читати далі
Дефіцит федерального бюджету РФ стрімко зростає через війну Росія
Дефіцит федерального бюджету РФ стрімко зростає через війну
Київ Пост
1г тому
Трамп заявив, що його люди їдуть до РФ говорити про припинення вогню Росія
Трамп заявив, що його люди їдуть до РФ говорити про припинення вогню
Київ Пост
2г тому
Зустріч у Джидді не дала РФ зіпсувати відносини між США та Україною, - Зеленський Росія
Зустріч у Джидді не дала РФ зіпсувати відносини між США та Україною, - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Кремль відреагував на переговори України і США у Саудівській Аравії Путін
Кремль відреагував на переговори України і США у Саудівській Аравії
Київ Пост
6г тому
" Попередній На виборах у Гренландії перемогла опозиційна партія Demokraatit
Далі » Зустріч у Джидді не дала РФ зіпсувати відносини між США та Україною, - Зеленський