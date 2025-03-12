Головні заяви Володимира Зеленського з брифінгу 12 березня 2025 року: про Росію, переговори з США, угоду про копалини та Курську спецоперацію.

Kyiv Post звернувся за коментарем до Генерального штабу України. Офіційні особи заявили, що «наразі ми не володіємо інформацією про оперативну ситуацію», але пообіцяли надати оновлену інформацію, як тільки з’являться подробиці.

Кілька прокремлівських пропагандистських каналів поширили відео, на якому нібито показані російські солдати в центрі міста. Зображення на відео візуально нагадує Радянську площу (Суджі - ред.). Однак час і дата зйомки залишаються невідомими.

Українські війська, ймовірно, відходять з Курської області. Суспільне повідомило, що російські війська увійшли до міста Суджа в Курській області Росії, де тривають бої. Це відбувається в той час, коли російські війська встановлюють вогневий контроль над дорогою Юнаківка-Суджа, ключовим маршрутом постачання з Сум.

Два тижні тому елітний російський підрозділ безпілотників порушив українські лінії постачання. За повідомленням Forbes, 25 лютого серія точних ударів знищила десятки транспортних засобів вздовж головної дороги до Суджі, головної бази 10-тисячного українського угруповання. Це угруповання контролювало значну, хоча і швидко скорочувану, територію західної Курської області Росії.

Advertisement

За даними російських військових, за останні 24 години Росія досягла значних успіхів у Курській області, відвоювавши п’ять сіл, які раніше утримувалися українськими військами, повідомляє AFP.

Бої в Курській області - що відомо

Київ розпочав несподіваний наступ на Курську область у серпні, але поступово втрачає позиції, оскільки Москва постійно розгортає тисячі підрозділів підкріплень, зокрема, північнокорейських солдатів. За словами військових блогерів, Україна ризикує повністю втратити контроль над прикордонним регіоном, поступившись десятками квадратних кілометрів за останні шість днів.

Advertisement

Командувач української армії Олександр Сирський у своїй заяві, зробленій пізно ввечері в понеділок після відвідин штабу Курського напрямку, підтвердив відступ українських військ з деяких позицій, але заявив про дотримання дисципліни під час відходу.

За його словами, російські війська зазнали значних втрат, залишивши за собою низку зруйнованих сіл, а українська оборона залишається міцною і боєздатною.

У вівторок підконтрольні Кремлю інформаційні платформи заявили про велику перемогу на Курському напрямку, випустивши бліц-повідомлення про нагородження медалями за героїзм і зображення прапорів Російської Федерації, піднятих у нещодавно звільнених селах.

У вівторок міністерство оборони Росії заявило, що внаслідок тижневого наступу на утримувану Україною територію Росії до вівторка були “звільнені” 12 населених пунктів (Агроном, Богданівка, Бондарівка, Дмитрюков, Зазулівка, Івашковський, Колмаков, Кубаткін, Мартинівка, Михайлівка, Правда, Південний) і повернуто під контроль Кремля понад 100 квадратних кілометрів (38,6 квадратних миль) території Курської області Росії.